La família de l'actor amateur Enric Tubert ha cedit més de 800 fotografies, programes i cartells de teatre a l'Ajuntament de Banyoles. Es tracta de material documental que va del 1953 al 2009 i serveix per estudiar i il·lustrar el món teatral banyolí. Aquest dilluns s'ha oficialitzat la cessió de la família amb l'Ajuntament amb la signatura del conveni. El consistori, per la seva banda, mantindrà el fons en un dipòsit i la gent el podrà consultar a través de l'Arxiu Comarcal del Pla de l'Estany.

El teatre amateur de Banyoles ha anat lligat amb un nom durant molt de temps: Enric Tubert. Es tracta d'un dels actors i directors que ha estat més actiu dins del municipi i durant molts anys va ser un dels protagonistes dels Pastorets i la Passió. Enric Tubert va néixer el 1933 i va estar vinculat a diverses agrupacions teatrals, sobretot les entitats vinculades al Cercle de Catòlics. També va dirigir la secció de teatre i playback al Casal de la Gent Gran de Banyoles i va impulsar el cinema amateur a la capital del Pla de l'Estany.

Tota aquesta activitat cultural queda plasmada a través del fons personal que l'actor anava creant. En ell hi ha més de 800 fotografies d'entre el 1953 i el 2009 i també hi ha 160 cartells i programes de muntatges teatrals de Banyoles o 22 textos teatrals d'autors del municipi (entre ells Joan Olivas, Jaume Ferriol o Joan Solana). També hi ha correspondència, retalls de diari i escrits diversos o la primera pel·lícula que Tubert va dirigir, "Los comanches de la Mancha" (1956).

Ara, la família de l'actor ha decidit donar el fons a l'Ajuntament de Banyoles perquè aquest vetlli per la conservació dels documents i permeti la investigació i divulgació del material. El fill de l'actor, que també es diu Enric Tubert, ha explicat que el fons s'ha anat definint des de fa 40 anys, quan ell mateix es va trobat amb els programes i les fotografies antigues. "A partir d'aquí, vam començar a remoure per anar ordenant i classificant", ha explicat el fill.

Aquesta tasca de classificació i documentació de l'arxiu l'ha fet conjuntament amb el també actor Miquel Torrent. Al llarg de l'estiu, el fill de l'actor i Miquel Torrent han classificat tot el material per preparar-lo abans de la cessió a l'Ajuntament.

L'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, ha destacat la importància de mantenir aquest fons a l'arxiu perquè la figura d'Enric Tubert "exemplifica l'essència del teatre banyolí" al mateix temps que és una persona que "feia ciutat des del punt de vista teatral".