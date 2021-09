La regió sanitària de Girona és la que té el percentatge de tests covid positius més alt de Catalunya; el 5,52% de les proves que es fan surten positives. La segueix la Catalunya Central, amb un 5,15%, Lleida (4,51%) i la zona metropolitana sud (4,43%). Els casos confirmats per PCR i TA acumulats són 98.018 (+65) i 102.152 si es tenen en compte totes les proves. Des de l’inici de la pandèmia han mort 2.241 persones, cap més en les últimes hores.

El risc de rebrot ha baixat 12 punts fins a 160, per sota dels 247 de la setmana del 19 al 25 d’agost. L’Rt ha baixa dues centèsimes a 0,76, per sota del 0,89 de l’interval anterior. La incidència a 7 dies és de 85. Actualment, hi ha 108 pacients ingressats .

A tot Catalunya, el Departament de Salut ha declarat que hi ha 2 hospitalitzats menys a causa de la covid-19 en les darreres hores (934), mentre que els pacients crítics ingressats a les UCI es mantenen en 324. En paral·lel, s’han notificat 453 nous contagis confirmats per PCR o TA, que situen el total des de l’inici de la pandèmia en 897.191. L’Rt baixa una centèsima fins a 0,76, i el risc de rebrot retrocedeix a 120 (-8). No s’ha notificat cap mort en les últimes hores i el total de defuncions des de l’inici és de 23.547. El 4,12% de les proves en la darrera setmana ha donat positiu. La incidència acumulada a 14 dies passa de 176,90 a 167,07, mentre que a 7 dies baixa de 70,64 a 66,06.

El risc de rebrot era de 186 entre el 19 i el 25 d’agost i es queda a 120 en l’últim interval. Pel que fa a l’Rt, baixa una centèsima a 0,76, un valor inferior al de la setmana anterior (0,85).

La incidència a 7 dies és de 66 entre el 26 d’agost i l’1 de setembre, per sota dels 101 de l’interval anterior. A 14 dies, la incidència és de 167 entre el 26 d’agost i l’1 de setembre, per sota dels 232 de l’interval anterior.

Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d’antígens, en el període entre el 26 d’agost i l’1 de setembre se n’han notificat 5.147, per sota de l’interval anterior, quan se’n van declarar 7.871.

Durant l’última setmana analitzada, s’han fet 105.937 PCR i 51.975 tests d’antígens, dels quals el 4,12% ha donat positiu, inferior al valor de l’interval anterior (5,86%). La mitjana d’edat de les persones positives se situa en els 37,49 anys.

Des de l’inici de la pandèmia s’han confirmat 968.124 casos, dels quals 897.191 per PCR/TA. Pel que fa a les morts, no se n’ha declarat cap en les darreres hores, amb 23.547 defuncions des de l’inici de la pandèmia.

Entre el 26 d’agost i l’1 de setembre s’han declarat 80 defuncions, mentre que la setmana anterior se’n van notificar 123. En l’últim interval hi havia ingressades a l’hospital 1.015 persones. La setmana del 19 al 25 d’agost n’hi havia 1.265.

Entre les persones que viuen en residències, s’informa de 34.544 casos confirmats per PCR o TA des de l’inici de la pandèmia, 13 més. Amb la resta de proves, el nombre total de casos acumulats és de 38.254. En total, han mort des de l’inici de la pandèmia 9.145 persones.

Pel que fa als pacients ingressats a les UCIs, n'hi ha 60 de menys de 50 anys (-3) i 212 de més d'aquesta edat. Hi ha 10 crítics de menys de 30 anys, igual que en l'anterior balanç. En concret, n'hi ha 8 d'entre 20 i 29 anys, 1 d'entre 10 i 19 anys i 1 menor de 10 anys. A partir dels 30 anys, 16 tenen de 30 a 39 anys, 34 van dels 40 a als 49 anys, 60 tenen de 50 a 59 i 85 tenen de 60 a 69 anys. Hi ha 60 malalts crítics de 70 a 79 anys, 7 de 80 a 89 i cap de 90 anys o més.