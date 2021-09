El segle XX es va acabar sense que els traspassos de competències de l’Estat a la Generalitat haguessin produït cap novetat. Afortunadament, no va ploure gaire.

A principis del segle XXI l’ACA va impulsar nous estudis, però eren mals temps per intervenir en el riu. La pressió ambientalista es feia sentir en els mitjans polítics i la manca de conceptes per fer compatible la protecció ambiental amb la de l’economia i seguretat de les persones va dur al que tenim ara: decadència econòmica, degradació dels serveis públics i oblit social dels perills de la inacció. Se’n parla cada cop més en una ciutat sotmesa a un intens procés de suburbialització: «renaturalitzada» per abandonament.

Tornem a l’aigua: a la inacció, s’hi van afegir propostes de maquillatge estètic de l’Onyar, com si les inundacions ja fossin cosa del passat. També s’han publicat articles d’opinió partidaris de la inacció; potser caldria esperar, tan sols, que els qui hagin ocupat els terrenys inundables es trobin amb les conseqüències del seu atreviment.

No puc evitar pensar que els qui defensen això assumeixen el paper que en temps precientífics assumien els predicadors mil·lenaristes: «Penediu-vos dels pecats comesos, que la fi s’acosta». Sembla, doncs, que no es tracta de gestionar bé per encaixar els vectors ambientals, els socials i els econòmics; més aviat la incompetència actual és força comparable a la dels qui abans no es creien que la protecció ambiental és una necessitat vital.

Els càlculs indiquen que l’escalfament no augmenta el número de fenòmens extrems, però si la seva capacitat destructora. Fa un any i mig ja vam viure l’avís del temporal Gloria. L’opinió pública avui no es manifesta; però de seguida que hi hagi una desgràcia es queixarà.

Qui serà prou valent per ajudar la ciutat? Avui veiem Girona sola davant del perill. Com Gary Cooper, i sense pistoles.