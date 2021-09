L’arriba dels immigrants a terres gironines sovint es tradueix amb peticions de protecció internacional. Les xifres del Ministeri de l’Interior mostren que ja s’han demanat -entre gener i juliol- 473 peticions d’asil enguany a la província. Això suposa un nombre elevat de demandes, ja que ebn tot l’any passat se’n van tramitar 672, tot i ser un període marcat per la pandèmia de la covid-19.

A tot Espanya hi ha hagut un total de peticions 30.857 d’asil en els primers set mesos de l’any. Unes xifres que segurament aniran a l’alça en els pròxims mesos arran de l’ascens al poder dels talibans a l’Afganistan. Aquest canvi de règim ha provocat i generarà que moltes famílies que han pogut fugir vinguin cap a Espanya i bona part d’elles demanin asil en aquest país per poder tenir una nova vida o per retrobar-se amb familiars que ja hi viuen.

De fet, aquesta setmana s’ha donat a conèixer que l’Estat espanyol ha agilitzat la tramitació de les peticions d’asil a les persones que arriben a la base aèria de Torrejón. El procés s’inicia directament al mateix aeròdrom, on hi ha funcionaris de l’Oficina d’Asil i Refugi i de la Comissaria General d’Estrangeria i Fronteres de la Policia Nacional.

La crisi a l’Afganistan farà que de moment, segons dades recollides per l’ACN , Catalunya aculli almenys 136 refugiats afganesos -62 són menors- arribats- de les operacions d’evacuació de l’exèrcit espanyol i les forces internacionals. En total, des de l’inici de les repatriacions a Espanya han arribat 2.058 persones procedents de l’Afganistan i han entrat al sistema d’acollida 1.049 afganesos.

Catorzena posició per a Girona

Un aspecte a destacar de l’avanç de dades del Ministeri de l’Interior sobre els primers set mesos de l’any és que Girona es troba en la catorzena posició d’Espanya pel que fa a nombre de peticions d’asil. Es tracta d’una província que dista de les que tenen més demanda però que està a la part alta de la llista.

La primera posició és per a Madrid (5.382) i la segona, per a Barcelona (4.878). En els següents llocs del llistat hi ha zones on geogràficament hi ha gran arribada d’immigrants, com són Santa Cruz de Tenerife (2.224), les ciutats autònomes de Melilla (1.666) i Ceuta (1.469) i, finalment, Las Palmas (1.334).

Per autonomies, les dades del Ministeri d’Interior estableixen que Catalunya és la primera on s’han presentat més peticions d’asil (5.689), i a darrere, a poca distància, hi ha la Comunitat de Madrid (5.382). El tercer lloc l’ocupa Andalusia (4.049).

Per demanar protecció internacional, cal una entrevista presencia,l i la tramitació dels expedients es realitza a les comissaries de la Policia Nacional que hi ha al territori gironí (Girona, Portbou, Sant Feliu de Guíxols, la Jonquera, Camprodon, Figueres, Lloret de Mar), on s’encarreguen dels tràmits d’estrangeria, fronteres i documentació.

Veneçolans, al capdavant

A Espanya i en extensió a les comarques gironines, les peticions d’exili són de països africans i d’Amèrica Central o del nord. Aquest any, per exemple, lideren el llistat Veneçuela, el Marroc, Colòmbia i Mali. A Girona -encara no hi ha les dades disponibles d’aquest any- se sol col·locar entre els tres primers llocs Hondures també.

L’any passat es va tancar amb 88.762 peticions de protecció internacional a tot l’Estat i més d’una quarta part van ser de veneçolans (28.365). El segon lloc el van ocupar els ciutadans d’origen colombià (27.576) i en tercera posició, però ja amb una xifra molt menor, hi va haver els hondurenys, que van entrar 5.536 peticions de protecció internacional a Espanya.