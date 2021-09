Dos homes van morir ofegats aquest diumenge a les platges catalanes. El primer cas va passar cap a dos quarts de dues a la cala Cap de Planes de Palamós -una platja que no té servei de vigilància-, quan un banyista de mitjana edat va perdre la vida al mar. El segon cas va ser a la zona del Pont del Petroli de Badalona, on un home de 34 anys també va morir. En tots dos casos el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) va desplaçar diverses unitats, que no van poder fer res per salvar la vida dels banyistes. Paral·lelament, un home de 73 anys va estar a punt d’ofegar-se a la platja del Moll Grec de l’Escala. L’home està ingressat en estat crític a l’hospital Trueta de Girona.

Segons un comunicat de Protecció Civil, el telèfon d’emergències 112 va ser alertat que un home s’estava ofegant a la platja del Moll Grec de l’Escala a les 11.41 hores. Els fets van tenir lloc just davant del Xiringuito la Musclera. Un cop el banyista va ser traslladat a la sorra, els socorristes van començar a practicar-li les maniobres de reanimació fins que van arribar els efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que van seguir amb les maniobres i van aconseguir reanimar-lo. Tot seguit, l’home va ser traslladat en helicòpter a l’hospital Josep Trueta de Girona en estat crític. La platja del Moll Grec de l’Escala disposa de servei de socorrisme i en el moment dels fets onejava bandera verda. Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar tres patrulles dels Mossos d’Esquadra i efectius de la Guàrdia Civil, que es van fer càrrec de les diligències.

A les 13.27 hores, el 112 va ser alertat per l’ofegament d’un home a la cala Cap de Planes de Palamós, davant les Illes Formigues. Fins al lloc s’hi van desplaçat dues ambulàncies i un helicòpter medicalitzat del SEM, que van intentar reanimar el banyista sense èxit. Arran d’aquest incident es va activar l’helicòpter dels Bombers de la Generalitat de Catalunya, amb efectius del grup d’Actuacions Especials (GRAE) i tres dotacions terrestres; dues patrulles i la barca del servei marítim de Mossos d’Esquadra, agents de la Policia Local i efectius de la Guàrdia Civil.

Un mort a Badalona

El segon mort a les platges catalanes va ser a Badalona. Finalment, a les 15.51 hores el telèfon d’emergències va rebre un nou avís que un home s’havia ofegat a la platja del Pont del Petroli. El banyista estava inconscient fora l’aigua i en un primer moment va ser atès pel servei de socorrisme, que li va fer maniobres de reanimació cardiopulmonar fins que van arribar els efectius del SEM, que no van poder fer res per salvar-li la vida. L’home mort tenia 34 anys i era de nacionalitat georgiana. En aquest incident hi van treballar quatre ambulàncies del SEM, efectius de la Policia Local i dels Mossos d’Esquadra. La platja del Pont del Petroli de Badalona disposa de servei de socorrisme i ahir hi onejava la bandera verda.

Amb les dues víctimes d’ahir, ja han mort 19 persones ofegades a les platges catalanes des que va començar la campanya d’estiu el 15 de juny.