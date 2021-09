L’Associació Naturalistes de Girona acaba de finalitzar el projecte de conservació de les basses de la Vall de Sant Daniel que va iniciar l’octubre de l’any passat. D’aquests punts d’aigua en depenen els ecosistemes de flora i fauna autòctons de la zona. L’actuació, que s’emmarca dins les que s’estan duent a terme per recuperar i millorar els ambients aquàtics de la vall, ha consistit a fer tasques de preservació i millora a les basses. L’acció s’ha pogut completar gràcies a una subvenció concedida per la Diputació de Girona de 7.500 €.

Durant aquest gairebé any que s’han allargat els treballs, s’ha actuat per donar més profunditat a quatre basses; dues ubicades a l’argilera de Sant Daniel, una al mirador de Can Garcia, i l’última, al mas de la torre. També s’han instal·lat panells informatius a aquests quatre punts perquè tothom que hi passi els identifiqui, s’ha replantat vegetació típica de l’indret i s’han exterminat exemplars d’espècies invasores com el cranc americà o el carpí daurat.

Per assegurar la perduració de les quatre basses i evitar que acabin desapareixent per l’acumulació de fullaraca i els sediments que arrosseguen les pluges, els prop de vint voluntaris de l’associació que han participat en aquesta actuació han cavat en el fang per fer-les més profundes. «En ser un terreny argilós, s’acumula aigua de seguida i permet que els amfibis hi visquin i hi facin la posta d’ous», explica Raül Domínguez, tècnic de projectes de l’associació.

8 espècies d’amfibis a la vall

A la vall de Sant Daniel hi viuen vuit espècies diferents d’amfibis que inclouen la salamandra, el tritó verd, el tòtil, la granota pintada, el gripau comú, el gripau corredor, la reineta i la granota verda. És una xifra molt alta si es té en compte que en tot Catalunya hi habiten un total de setze espècies d’amfibis.

Replantar espècies autòctones ha col·laborat a la conservació d’aquests animals i ha servit per millorar l’hàbitat dins i al voltant de les basses. En concret, s’hi han posat rosers salvatges, llentiscle i estepa. «S’ha fet per accelerar la recuperació d’aquestes plantes, que per si soles tardarien més a créixer», diu Domínguez.

Emmarcat en aquest projecte de conservació, també s’han col·locat caixes niu per a ratpenats. «Són animals de cova o que dormen en arbres vells amb esquerdes», explica el tècnic de projectes. I afegeix: «Com que no hi ha boscos madurs perquè es cremen o els tallem, es queden sense lloc on viure». L’associació s’assegura amb aquesta acció que n’hi hagi a prop de les basses. Ho fan perquè són zones plenes d’insectes i aquests mamífers se n’alimenten i «eviten que n’hi hagi masses».

En paral·lel a l’actuació, l’Associació Naturalistes de Girona ha desenvolupat quatre tallers formatius per conscienciar la població sobre la importància d’aquest medi. Se n’ha fet un d’amfibis i un de papallones, de nit, i un de ratpenats i un de botànica, de dia. Tots quatre han comptat amb una part teòrica i una part pràctica, en què s’han desplaçat a les basses. En total, hi han participat vuitanta persones perquè cada taller tenia un aforament màxim de vint individus i es van omplir tots. Després de l’èxit de participació, l’associació no descarta organitzar-ne més a banda del projecte.

Aquestes activitats grupals també han servit per conscienciar part de la població sobre la importància de protegir les basses i l’ecosistema aquàtic. L’Associació Naturalistes de Girona alerta que qualsevol interacció amb aquests punts pot afectar la població d’amfibis que hi habita. «A prop de les basses hi passen bicicletes i motocicletes que es posen dins les basses i poden aixafar els ous o, fins i tot, algun exemplar adult», explica Domínguez. Per això, s’ha col·locat un panell que adverteix que està prohibit circular per la zona. «És important respectar els ambients», acaba. L’efectivitat de l’actuació sobre la preservació d’aquest hàbitat es podrà valorar amb el pas del temps.

TASQUES DE CONSERVACIÓ DE LES BASSES DE SANT DANIEL. 1 Un equip de voluntaris enfondint les basses per augmentar el seu règim hídric. F

2 Dues persones col·locant trampes per capturar espècies invasores. F

3 Un grup participant en un dels tallers. F