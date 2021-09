Els joves podrien rebre incentius d’oci i cultura per vacunar-se. Així ho va explicar al Via Lliure de RAC1, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas. «Estem donant voltes a moltes coses per incentivar que els joves es vacunin i reconèixer els que ja ho han fet. Tot el que sigui cultura i oci està relacionat amb salut». Tot i que no ha concretat amb quin tipus d’incentius, Carmen Cabezas va explicar que és una fórmula més del Govern per mirar de convèncer les persones que encara no s’han immunitzat. A més, va afegir que «estem parlant amb Cultura, amb Joventut i amb altres departaments per veure què més podem fer per arribar a la població jove».

D’altra banda, la secretària va fer una crida als joves d’entre 20 i 39 anys, després que Salut alertés que el ritme de vacunació s’està estancant en aquesta franja d’edat. I tot, tenint en compte que la meitat dels casos de la cinquena onada -102.000- s’han produït en aquest grup. «Dels 102.000 casos, 2.500 van necessitar ser hospitalitzats i 319 van fer-ho en estat greu a les UCIs». Cabezas, a més, assegura que la vacunació podria accelarar-se sense cap problema. «Tenim més d’un milió i mig de vacunes a les neveres, podem vacunar pràcticament tota la gent que ens queda» conclou.

D’altra banda, Cabezas va explicar que a partir de gener es podrien començar a vacunar els infants menors de 12 anys.