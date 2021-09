457 estudiants a Girona, i un total de 5.121 a tot Catalunya, s’han matriculat a la prova d’accés a la universitat (PAU) en la convocatòria extraordinària de setembre. Els exàmens es faran des d’avui fins dijous en horari de matí i tarda i mantenint les tres franges horàries per garantir les mesures contra la Covid. Pel que fa a la resta de mesures, seran les mateixes que al juny. La meitat dels matriculats (2.582) es presenta a la fase general de les proves i a algun dels exàmens de la fase específica. L’altra meitat (2.539) faran només proves de la fase específica (1.786 són estudiants de batxillerat i 753 de cicles de grau superior). Dels 2.582, un 75% són estudiants que es presenten a les PAU per primera vegada i un 25% repeteixen la prova per millorar nota. Per seus universitàries, 1.560 estudiants corresponen a la UB, 1.046 a la UAB, 858 a la UPC, 457 a la UPF, 457 a la UdG, 246 a la UdL i 497 la URV. En total hi haurà 34 tribunals, que estaran ubicats a Barcelona (22), Bellaterra (6), Girona (2), Lleida (2) i Tarragona (2).

Nova polèmica amb la llengua

La consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis, va lamentar ahir que es torni a perseguir judicialment «la normalitat lingüística» de les universitats catalanes. Ho va fer després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) hagi tornat a ordenar que els enunciats de la selectivitat s’ofereixin en català, castellà i aranès en la convocatòria del setembre, «sense preferència» per cap llengua. El TSJC va ordenar el mateix al juny arran d’un recurs de l’Assemblea per una Escola Bilingüe. Geis va remarcar que es tracta d’una victòria, ja que l’entitat volia aconseguir que s’oferissin exàmens bilingües a cada alumne. «Hem aconseguit blindar un sistema en el qual els estudiants tenen a les seves mans escollir en quina llengua volen fer la prova», va insistir Geis abans d’afegir que «no hi haurà un únic model d’examen, aquesta batalla l’han perdut».