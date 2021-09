El passat 23 de juliol, en una visita a la capital de la Garrotxa, el secretari de Territori i Mobilitat de la Generalitat, Isidre Gavín, va confirmar que, finalment, el seu departament apostava per tirar endavant la variant d’Olot amb l’anomenada «alternativa 2» d’un sol carril per sentit. Una tria que, cinc setmanes més tard i amb les vacances d’agost pel mig, encara no està sobre la taula del Departament d’Acció Climàtica, que és qui haurà d’emetre la declaració d’impacte ambiental perquè el projecte, demanat per una part de la societat olotina des de fa dècades, pugui seguir endavant. L’olotina i nova secretària general d’Acció Climàtica de la Generalitat, Anna Barnadas, va confirmar en una reunió amb la plataforma veïnal No és un vial, és un carrer que el seu departament encara no ha rebut l’informe del de Territori, tot i que, també, s’hauria compromès a enllestir la declaració d’impacte ambiental com més aviat millor un cop tinguin el projecte sobre la taula.

«Teníem una reunió programada des de fa temps amb el Departament d’Acció Climàtica, amb l’Anna Barnadas i l’Antoni Ferran, i la nostra sorpresa va ser que no ens van poder explicar res sobre la variant perquè encara no han rebut l’informe del Departament de Territori i, per tant, no coneixen el projecte executiu des d’un punt de vista oficial», asseguren des de la plataforma, que diuen haver quedat «molt parats perquè a nosaltres se’ns havia donat entendre que la pilota és a la teulada del Departament d’Acció Climàtica, i això encara no és així». Sense el vistiplau d’Acció Climàtica, Territori no pot seguir amb la redacció del projecte de la variant que, en un futur, hauria de treure bona part del trànsit pesant que passa pel mig de la capital garrotxina.

Amb un cost de 74 milions d’euros, aquesta alternativa de la variant ha estat tradicionalment considerada la menys lesiva en l’àmbit mediambiental i, segons va dir Gavín, «resol d’una manera eficient les necessitats de mobilitat d’Olot i busca un encaix territorial curós amb l’entorn». «La variant d’Olot està més a prop que mai», va explicar Isidre Gavín al juliol en una roda de premsa al costat de l’alcalde, Pep Berga, tot i avisar que des de llavors la pilota és sobre la taula del Departament d’Acció Climàtica.

Tot i que semblava una opció de consens, el projecte escollit per Territori, d’un sol sentit per banda però ampliable a dos en un futur, no acaba de convèncer els empresaris, que voldrien ja una variant de dos carrils per banda, ni el moviment ecologista, que creu que aquesta futura ampliació seria «una derrota per a la comarca». Ja en el dia de la seva presentació a l’Ajuntament d’Olot, el mateix alcalde de la capital de la Garrotxa, Pep Berga, va admetre que ells defensaven «l’opció de dos carrils per sentit».