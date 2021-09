L’Ajuntament de Puigcerdà encara el tram final de la remodelació de la biblioteca Comtat de Cerdanya. El consistori acaba d’adjudicar la segona fase de l’ampliació, que fa referència a la instal·lació de mobiliari, pressupostada en 154.843,29 euros, i preveu poder obrir les tres noves sales abans de final d’any.

Les obres que s'han fet durant la primera fase, amb un cost de 316.338,04 euros, han permès ampliar l’antic convent dels dominics amb els locals baixos que donen al passeig 10 d'Abril, que fins ara acollien el casal d'avis de Sant Domènec.

Fruit de l’ampliació, s’han adequat dues noves sales a la planta baixa. La primera sala s’ha creat per al públic infantil i juvenil. Aquesta habitació tindrà dues zones diferenciades i s’adaptaran a les necessitats de les diferents franges d’edat.

D’una banda, la cobertura amb vidrieres i tancament del claustre ha deixat en aquesta zona un passadís on s’instal·laran sofàs per als joves. És un punt que té molta llum natural i que té visibilitat al passeig.

D’altra banda, hi haurà la secció infantil, que serà més àmplia que l’antiga sala per a aquest públic. En guanyar metres, el nou espai tindrà ordinadors, que fins ara els més joves no en tenien. Aquesta habitació tindrà identitat puigcerdanesa, ja que es tematitzarà amb mobiliari i decoració al voltant de la llegenda de la Vella de l’Estany.

Al punt on habitualment se situava el casal d'avis, també s'ha habilitat una sala d'actes, que tindrà un aforament de 50 cadires. Tot i estar connectat amb la resta de la biblioteca, és independent, ja que una de les dues entrades és des del carrer.

D'aquesta manera, l’Ajuntament vol de descarregar la sala de convencions del Museu Cerdà amb un espai més reduït per a activitats amb menys públic.

Per al conjunt de les actuacions, l’Ajuntament de Puigcerdà ha disposat d’una subvenció de 400.000 euros del Departament de Cultura de la Generalitat.