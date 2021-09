El Milestone Projecte, Festival d'Art Urbà Contemporani, es farà per primer cop a Ripoll. Serà del 16 al 29 de setembre i comptarà amb la participació dels artistes de renom internacional Axel Void i Millo. Després de vuit edicions a Girona i amb la interrupció de la pandèmia que va impedir que es fes l'any passat, els organitzadors han apostat per portar-lo a altres localitats. «Estem molt il·lusionats de desembarcar a Ripoll, vila amb un gran pes artístic del país. Ara, a part de ser un punt de referència del romànic català, treballarem perquè també sigui un punt d'interès d'art urbà», han explicat Xevi Masó i Nacho Moltó, directors del Festival, en la presentació d'aquest dimarts.

Durant aproximadament 15 dies, els artistes realitzaran dues creacions d'art urbà de gran format que perduraran en el temps. El primer a fer-ho serà Millo, l'artista italià que ha exposat obres arreu del món i també anteriorment al mateix Milestone el 2019, amb una obra de gran format a Germans Sàbat de Girona. L'artista hi treballarà del 16 al 22 de setembre. Per la seva banda, Axel Void, que també repeteix al festival, hi participarà del 23 al 29 de setembre, tancant el Festival. Format en Belles Arts a Sevilla, Granada i Cadis, ha treballat internacionalment i torna després de la seva obra de gran format de tres parets que va deixar a l'edifici Lear del Campus Montilivi de la Universitat de Girona. La capital del Ripollès, amb una gran tradició artística i amb elements del romànic molt importants com ara la Portalada, veurà com l'art urbà també es fa un lloc a l'espai públic. Els artistes convidats han explicat que faran un treball de «contextualització amb el barri en concret i amb l'entorn únic» de Ripoll per inspirar-se per a les obres.

Axel Void (Alejandro Hugo Dorda Mevs) va néixer a Miami el 1986, però viu a Espanya des dels 3 anys. Va estudiar Belles Arts a Cadis, Granada i Sevilla i després es va establir a Berlín per una temporada fins que el 2013 es va traslladar a Miami, on actualment resideix. Void ha estat en contacte amb l'art de carrer des de 1999. És un artista multimèdia interessat sobretot en l'art de la narració de contes. L'artista es basa a explicar històries inèdites de gent corrent i moments quotidians, experimentant els entorns socials i familiars i les pors i triomfs. Els seus personatges ascendeixen a metàfores de la condició humana.

L'artista italià Francesco Camillo Giorgino, conegut com a Millo, pinta murals a gran escala protagonitzats per ciutadans que exploren el seu entorn urbà. Utilitza línies simples en Milestone en blanc i negre amb guions de color, i sovint incorpora elements d'arquitectura a les seves pintures de diversos pisos. Al llarg de la seva carrera professional, ha participat en diversos festivals d'art street i esdeveniments artístics d'ONG d'arreu del món. Ha pintat en diferents punts del món i les seves obres s'han exposat a Los Angeles, Chicago, Berlín, Londres, Amsterdam, Milà, Roma i Florència entre d'altres. El 2014 va guanyar el concurs B.Art, que li va permetre pintar 13 pintures murals de diversos pisos a la ciutat de Torí.