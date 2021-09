La situació epidemiològica a Catalunya encara ha de millorar bastant abans que els locals d’oci nocturn s’obrin. En una reunió mantinguda ahir entre representants del sector i el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, aquest els va posar com a condicionant baixar de 100 persones amb covid-19 a les UCIs. Així ho va explicar en un comunicat la Federació Catalana de Locals d’Oci Nocturn (Fecalon). A les UCIs de Catalunya ahir hi havia 321 malalts amb coronavirus. La reunió va acabar sense data prevista de reobertura de les discoteques, cosa que dependrà de l’evolució de la pandèmia, segons Salut. El sector també s’ha ofert per ajudar amb la vacunació, «oferint algun tipus de sala ventilada, il·luminada i representativa per a la gent jove». Argimon va esgrimir que Salut ja compta amb més de 400 punts de vacunació en aquests moments. La Federació Catalana d’Associacions d’Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) va manifestar ahir que està «molt descontenta» per aquesta manca de concreció. «Moltes empreses s’acosten a aquest desembre del 2021 sense pla de viabilitat i l’única opció passa per la liquidació i l’extinció dels llocs de treball», va concloure Boadas.

Al matí, havia interposat un recurs contra la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) la setmana passada de no suspendre la limitació horària de l’oci nocturn i mantenir el tancament a dos quarts d’una de la matinada. La patronal havia sol·licitat que els establiments a l’aire lliure poguessin tancar a dos quarts de quatre de la matinada i els bars i restaurants a dos quarts de dues del migdia.

Mateixa postura d’Interior

El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, va afirmar que «tant de bo» pogués obrir l’oci nocturn però va insistir que només es farà quan Salut tingui clar que ho avalen les dades sanitàries. En declaracions a Catalunya Ràdio, va defensar que les dades sanitàries no permeten aquesta reobertura i que la justícia així ho ha avalat. Així, va insistir que es farà quan Salut «vegi clar» que reobrir no implica un nou increment de casos i pot contribuir a una nova onada. Elena va considerar que el problema del botellot no és d’ara, tot i que va reconèixer que han fet falta 80.000 hores extra d’agents dels Mossos des del 15 de juliol.

Mitjà a favor de la reobertura

Finalment, l’epidemiòleg Oriol Mitjà va dir que amb les dades epidemiològiques actuals, es podria reobrir ja aquesta setmana l’oci nocturn, encara que no «a la brava», sinó amb mesures preventives com mascareta, ventilació reforçada i certificat covid per ingressar. En una entrevista a RAC1, l’investigador va indicar que, «amb les dades a la mà«, aquesta setmana és quan s'hauria d'haver aixecat el toc de queda, cosa que ja s'ha fet, i reobrir l'oci nocturn, encara tancat per ordre del Govern i amb el suport del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

«Però alerta: les UCIs encara estan bastant plenes, així que reobrir a la brava ens portarà ràpidament a altres crisis», va avisar Mitjà, que va assenyalar que les discoteques només haurien de recuperar la seva activitat amb condicions. Amb l'actual cobertura de vacunació (68,7% amb pauta completa) i amb l'inici del curs escolar, els retrobaments després de les vacances i una rutina laboral amb menys teletreball, Mitjà va augurar que hi haurà una sisena onada, però «serà petitona i no serà greu». Una sisena onada que potser serà «l’última, si no hi ha sorpreses com noves variants».