Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa un nou ascensor per accedir al telefèric Coma del Clot, a la Vall de Núria. L’elevador s’agafa a peu del santuari, a tocar de l’estació del tren cremallera. Fa un recorregut de set metres i està pensat principalment per facilitar l’accés al telefèric a persones amb mobilitat reduïda. També s’utilitzarà per al pas de mercaderies per abastir l’Alberg de Joventut situat al pic de l’Àliga. L’ascensor té capacitat per a 15 persones i 1.125 kg de càrrega.

El telefèric Coma del Clot està en circulació des del febrer de 2020 després d’un complet procés de renovació realitzat un cop l’antic telecabina havia arribat ja al final de la seva vida útil. Després de la posada en servei del telefèric, només quedava instal·lar-hi l’ascensor. L’elevador s’ha construït a l’edifici de l’estació inferior, un espai rectangular que consta de tres plantes: la planta baixa està situada gairebé a nivell de l’andana del tren cremallera, la planta primera dona accés a dependències d’emmagatzematge intern i la segona planta és des d’on s’accedeix ja al telefèric.