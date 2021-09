La portaveu de la Generalitat, Patrícia Plaja, va anunciar ahir que divendres decauran totes les restriccions per covid-19 que tenen a veure «amb drets fonamentals», és a dir, que es podran celebrar reunions socials amb més de deu persones i celebrar cerimònies religioses sense límit d’aforament. El Procicat està acabant de definir els detalls d’aquests canvis, que es produeixen després d’una millora dels indicadors de la cinquena onada de la pandèmia.

En aquesta mateixa reunió es decidirà si hi ha canvis en el percentatge d’espectadors que puguin assistir a esdeveniments esportius, va afegir Plaja, que va concretar que en els pavellons de més de 10.000 persones podria ascendir el percentatge al 40% de capacitat admesa. Sobre l’oci nocturn, va dir que el Govern espera reobrir-lo aviat sempre que les dades de la pandèmia ho permetin: «Som els primers que empatitzem amb les dificultats del col·lectiu, però no es donen les circumstàncies. Cal fixar en quin punt es donen», va precisar la portaveu. El que està sobre la taula és que segueixi tancat fins que les UCIs registrin ingressos inferiors a les 100 persones.

El passaport, descartat

D’altra banda, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, va corregir la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, i va negar que demanin a l'Estat que estudiï aplicar el certificat covid-19 en restauració o cultura perquè el Govern català «no té sobre la taula» implementar aquesta mesura. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Cabezas va considerar que tenint en compte que tothom ha tingut l'oportunitat de vacunar-se, ja és el moment que el Ministeri de Sanitat estudiï l'ús del certificat per entrar a locals d'oci, restaurants i altres activitats.

«Nosaltres ho estem demanant a Madrid, al ministeri, que ho estudiï, ho hem demanat. Diverses comunitats autònomes han xocat amb els tribunals de justícia -quan ho han intentat-, però pensem que si això es duu a terme com una estratègia més estatal, es podria fer i per tant ho hem demanat», va afirmar Cabezas a l'entrevista. No obstant això, en la roda de premsa posterior a la reunió del Govern, Plaja va matisar que «no s’està pressionat des de Catalunya perquè l'Estat ho faci, perquè el govern català no té ara mateix sobre la taula la voluntat d’implementar aquest passaport».

Si bé Plaja va admetre que no pretén «corregir una eminència com la doctora Cabezas», va assegurar que ha consultat aquest assumpte amb el Govern i amb el Departament de Salut per confirmar que «no hi ha pressions» a l’Estat per implementar aquesta mesura. Va admetre que ella no participa en les reunions tècniques de salut entre comunitats i Ministeri de Sanitat, per la qual cosa «segur que en aquests mesos es parla del passaport covid», però en tot cas va insistir que la Generalitat no ha demanat la seva implantació. D’altra banda, el Col·legi de Metges segueix pressionant perquè s’instauri aquest certificat a sectors com la restauració, l’oci i la cultura.