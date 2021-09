Més de 5.000 estudiants d’arreu de Catalunya van començar ahir les proves d’accés a la universitat (PAU), en la convocatòria extraordinària de setembre. Pel que fa a la demarcació de Girona, 457 alumnes s’examinen a la Universitat de Girona (UdG), una xifra molt inferior als gironins presentats a les PAU del juny. Si bé ahir la prova de Llengua castellana va ser el tret de sortida d’aquests nous exàmens, la segona jornada de les proves comença avui a les nou del matí amb Llengua catalana i literatura, i segueix a les dotze amb Llengua estrangera, ambdues matèries de la fase general. A la tarda, els estudiants s’examinen d’una o algunes matèries específiques: Disseny, Economia de l’empresa, Electrotècnica, Literatura catalana o Química, segons les seves preferències.

Exàmens amb mesures

Enguany, els exàmens s’han tornat a fer sota estrictes mesures de seguretat derivades de la pandèmia de la covid, com l’obligatorietat de portar la mascareta, la desinfecció, la higiene de mans o la separació entre cadires. Miquel Berga, president d’un dels tribunals del campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra, apunta que la covid provoca que s’hagin d’habilitar molts més espais, però que «l’organització ho ha tingut en compte i ha obert més aules perquè tothom estigui més esplaiat». En aquesta línia i per garantir la ventilació de les aules, el temps de descans entre els exàmens és més elevat. Si a les selectivitats prepandèmia la diferència entre la primera i la segona prova era de mitja hora, ara, els estudiants compten amb una hora i trenta minuts d’esbarjo.

Les tres llengües oficials

Les PAU d’enguany no només venen marcades per la covid-19, sinó també per les indicacions del TSJC, que va tornar a ordenar (com a la convocatòria del mes de juny) que els enunciats de la selectivitat s’oferissin en les tres llengües oficials: català, castellà i aranès. En el cas del campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Berga ha explicat que els professors pregunten a cada estudiant quin examen vol per tal de «reforçar els drets lingüístics i personals» de cada persona.

Pel que fa al tema de la llengua, Berga ha recordat que el canvi de «mecanisme» no ha causat «cap mena de problema». «El professor ofereix, com si estàs en un restaurant, la carta a cada un dels alumnes, personalment. Li pregunta abans de començar quin examen vol», afegeix. De fet, segons el president d’un dels tribunals, «l’estadística habitual» és que la demanda en castellà sol ser «més minoritària», tot i que subratlla que no significa que no s’hagi d’oferir. «Cada ciutadà pot manifestar l’exercici dels seus drets lingüístics», afegeix. Tot i això, el català és l’idioma més sol·licitat pels alumnes.

De primera mà

En la jornada d’ahir, els alumnes van realitzar la prova general de llengua castellana i literatura i les següents específiques: Ciències de la terra i medi ambient, Fonaments de les Arts, Grec, Matemàtiques aplicades a les ciències socials, Anàlisi musical, Física, Geografia, Història de l’Art i Tecnologia industrial.

La Núria, de Santa Coloma de Farners, va examinar-se de Castellà, Grec i Història de l’Art. Fa la selectivitat perquè no va poder-la realitzar al juny: va suspendre algunes assignatures de batxillerat. De cara a aquest nou any, s’ha apuntat a un curset d’hostessa, però vol tenir les PAU fetes per si un dia vol estudiar per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). La prova de grec considera que no li va anar gaire bé perquè «la traducció era molt difícil». Pel que fa a l’examen de castellà, en un primer moment «no les tenia totes», però després de mirar les correccions, assenyala que està satisfeta.

L’Adrià, d’Espinelves, també va sortir content de l’examen de castellà, però assenyala que les matemàtiques no li van anar «gens bé». En un futur, vol estudiar Educació Primària i, com la Núria, fa la selectivitat al setembre perquè al juny «encara tenia recuperacions». La Paula, de Breda, en canvi, ja la va fer al juny i ara s’ha presentat només en algunes específiques, com Física, per pujar la nota. «No estic gaire nerviosa perquè ja l’he feta una vegada i perquè ja m’he matriculat a Ciències Ambientals, a la UdG», explica. La Berta, de Cassà, viu una situació semblant a la de la Paula: repeteix els exàmens de Física i Química per arribar a la nota de tall de Medicina. De moment, estudiarà Farmàcia, a Barcelona. La majoria d’alumnes es presenten en aquesta convocatòria perquè al juny encara tenien algunes matèries pendents, de batxillerat, tot i que també n’hi ha, com és el cas de la Paula i la Berta, que tornen a examinar-se per poder pujar nota.