Les dades constaten que el ritme de vacunació contra la covid-19 s’ha alentit aquest estiu. La situació és «preocupant» segons ha afirmat Salut i més tenint en compte que falta menys d’una setmana pel retorn del curs escolar. A part d’això, hi ha un altre problema afegit: les dosis no estan arribant amb la mateixa velocitat a tots els municipis i barris catalans. Concretament, a la Regió Sanitària de Girona, crida bastant l’atenció Salt, on el percentatge de població amb la pauta completa se situa al 56%, deu punts per sota de la mitjana gironina, que és del 66%, i tretze punts per sota de la mitjana catalana, que és del 69%. Si tenim en compte les primeres dosis, un 59% de saltencs ja l’han rebuda, mentre que a la Regió Sanitària de Girona, la mitjana és del 69,7%, també deu punts per sobre.

El percentatge de saltencs amb la pauta completa es va reduint a mesura que baixa la mitjana d’edat. És a dir, destaca que més del 80% de la població de més de 50 anys està immunitzada, però menys de la meitat de les persones de 12 a 34 anys ho està. Per franges d’edat, tenen la pauta completa el 71,7% dels habitants de 45 a 49 anys; el 65,3% dels que tenen de 40 a 44 anys; el 57,8% de la població de 35 a 39 anys; el 48,7% de les persones de 30 a 34 anys; el 42,2% dels saltencs de 20 a 29 anys; el 44,7% dels joves de 16 a 19 anys i el 30% dels adolescents de 12 a 15 anys.

La baixa cobertura vacunal entre els joves és un problema que afecta tota la regió, així com a Catalunya. És per això que Salut està impulsant mesures per augmentar-la, com ara l’ampliació de campanyes sense cita prèvia i trucades a persones no vacunades, entre d’altres. Fins ara, no han acabat de funcionar a alguns punts, com a Salt. El cap de l’UCI del Trueta i Santa Caterina, Josep Maria Sirvent, n’ha fet ressò a Twitter i ha destacat que malgrat l’«esforç» de l’atenció primària, seria «necessari identificar factors que expliquen el baix percentatge de vacunació, tenint en compte l’alt percentatge de població migrada, i actuar». Al llarg d’aquest estiu, Salut hi ha dut a terme diverses iniciatives concretes, com ara el punt mòbil de vacunació al bus del Banc de Sang i Teixits, a principis de juliol, i jornades sense cita prèvia al Canal de la Coma Cros, el 12 i 26 d’agost per primeres dosis, i el 2 de setembre, per a segones punxades.

Reunió de Salut

Malgrat tot, aquestes mesures no han sigut suficients. La setmana que ve, la Comissió de Seguiment es reunirà per analitzar la situació epidemiològica del municipi i les dades de vacunació a més de definir accions per millorar les cobertures, segons van explicar ahir fonts de Salut a aquest diari. D’altra banda, la Comissió de Girona també es reuneix aquest divendres per analitzar la situació de Girona 2 - Can Gibert del Pla, on la cobertura també és baixa. Les comissions de seguiment són reunions que es van fent arreu del territori des de fa uns mesos, per analitzar la situació pandèmica a punts concrets.

Fonts de l’Ajuntament de Salt asseguren que desconeixien aquesta dada i que «sempre que el Departament de Salut ens demana fer alguna acció, ho fem». Blanes és la ciutat de més de 20.000 habitants amb més percentatge d’immunitzats, amb un 70%. Entre les ciutats amb menys del 60% de la població amb la pauta completa hi ha Lloret de Mar. De fet, la Selva Marítima és l‘àrea de gestió assistencial de la regió de Girona amb el percentatge de vacunats amb la pauta completa més baix.