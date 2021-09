Adif preveu restablir aquest divendres 10 de setembre la circulació per ambdues vies al tram ferroviari entre Caldes de Malavella i Girona, afectat pel descarrilament d'un vagó d'un tren de mercaderies des del 31 d'agost. L'incident, les causes del qual s'investiguen, va provocar danys de consideració en un tram d'uns cinc quilòmetres de la via dos, entre les estacions de Fornells de la Selva i Riudellots. Segons Adif, els desperfectes van afectar 7.710 travesses de formigó, que van quedar inutilitzades, així com diferents suports, ferratges i cablejat. A banda de substituir les travesses afectades, les tasques de reparació han comportat col·locar-ne 2.252 de fusta de manera provisional.

La reparació ha afectat un tram de vuit quilòmetres i ha calgut col·locar, també, 26 soldadures aluminotèrmiques, així com comprovar l'alineació del sistema d'electrificació. Més de 60 tècnics d'Adif han treballat en la reparació.