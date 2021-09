El concurs públic per a la recollida d’escombraries a les diferents poblacions del Pla de l’Estany va ser declarat en el darrer ple del Consell Comarcal amb l’única excepció del lot sobre la concessió del servei a Banyoles. Aquesta part del concurs es troba en la fase de licitació, però, segons el grup municipal de Convivència i Progrés, mentre s’acaben els tràmits «les mancances del servei anterior s’han allargat i han derivat en un problema local greu que ha desbordat l’equip de govern municipal». Per això, Convivència i Progrés, que té un únic regidor, demana «la convocatòria d’un Ple extraordinari per tractar el problema de les escombraries».

Convivència i Progrés creu que aquesta convocatòria estaria plenament justificada «pels episodis massa sovintejats d’acumulació de residus a les illes de contenidors, hi ha exemples suficients per constatar per una banda la ineficàcia del servei i per l’altra l’escassa capacitat de resposta efectiva per resoldre les mancances que repercuteixen en un servei bàsic essencial per part del govern de la ciutat».

Per al partit municipalista, la deficient recollida de residus s’ha «convertit en el principal problema d’aquest mandat fins al punt que han derivat en una crisi higiènica a la ciutat expressada a través de l’acumulació d’escombraries per terra a prop d’espais públics».