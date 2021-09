La cinquena onada ha castigat especialment alguns dels hospitals comarcals de la Regió Sanitària de Girona. Coincidint amb l’arribada del turisme i la població de segones residències, a finals de juliol, Blanes, Palamós i Figueres van viure uns dels dies més complexos de la pandèmia, equiparables a la primera onada, en què l’àrea d’urgències es va col·lapsar i es van omplir plantes senceres de pacients amb patologies covid-19, fet que va provocar la derivació d’alguns d’ells. L’auge d’hospitalitzats es va produir just un mes després de l’explosió de casos de la setmana de Sant Joan i, amb l’ajut de noves restriccions com ara el toc de queda, la situació va anar millorant progressivament fins a l’actualitat, en què la cinquena onada ja està arribant al final. A més, amb el final de les vacances d’estiu i l’inici del curs escolar a tocar, els hospitals comarcals tornen a alliberar-se i ja registren xifres més estables.

D‘una banda, segons la darrera actualització de dilluns, a Figueres hi havia vuit pacients ingressats per coronavirus, quan a finals de juliol n’hi va arribar a haver 32. El centre sanitari va haver de derivar pacients a la clínica Onyar de Girona. Seguidament, a Palamós, dimarts hi havia catorze pacients ingressats pel virus, dada que suposa el 13% de tots els hospitalitzats. Durant la setmana més crítica d’aquest estiu, n’hi va haver 38, més d’una tercera part de tots els pacients. Es van haver d’habilitar més llits i es van derivar pacients del sociosanitari Palamós Gent Gran a la clínica Onyar. Finalment, la davallada més evident és a Blanes, on ahir hi havia cinc persones hospitalitzades i durant el pic d’aquesta onada n’hi va haver 41. Això va provocar que les Urgències es col·lapsessin.

Un altre aspecte a tenir en compte és que alguns dels pacients d’aquests centres sanitaris esdevenien crítics i, com que no disposen d’UCI, els pacients s’havien de derivar al Trueta, Santa Caterina i, fins i tot, al Germans Trias i Pujol de Badalona (Can Ruti). A finals de l’any passat, Salut va dividir el sistema hospitalari en cinc grans clústers territorials per coordinar decisions i fluxos de pacients. És per això que Can Ruti dona suport a la Regió Sanitària de Girona en casos de sobrecàrrega assistencial.

Davallada general

D’altra banda, la pressió assistencial a la resta de la regió també va continuar a la baixa. Ahir el nombre d’ingressats va baixar del llindar de cent, després de dos mesos per sobre. A més, es van registrar tres crítics menys respecte al dia anterior. A Catalunya, ahir hi havia 45 ingressats menys i 12 crítics menys. Els experts són optimistes en aquest aspecte.