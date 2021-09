Les associacions de transportistes de Catalunya CETCAT i COT han decidit presentar un recurs contenciós-administratiu per demanar la suspensió cautelar de la prohibició de circulació de camions de gran tonatge a l'AP-7 tots els diumenges de setembre. En un comunicat, els transportistes han assegurat que la decisió els "assenyala i criminalitza" i han confiat que la justícia "empararà els seus drets", que lamenten que han estat "ignorats". Segons asseguren, no hi ha "cap justificació" que avali l'adopció de la mesura. Per la seva banda, l'associació de transportistes de l'Estat, FENADISMER, ha alertat que s'afectarà "molt greument" les exportacions espanyoles i ha demanat empara al govern espanyol.

El Servei Català de Trànsit ha anunciat que la mesura afectarà els camions de més de 7,5 tones des de les 5 de la tarda fins a les 10 de la nit dels diumenges de setembre. A més, preveuen obrir un carril addicional a l'AP-7 nord de Sant Celoni a la Roca del Vallès i a l'AP-7 sud de Vilafranca del Penedès a Martorell per reduir les retencions.

CETCAT i COT, que representen el 75% dels empresaris del sector a Catalunya, critiquen que d'entre totes les alternatives es decidís prohibir la circulació de camions, decisió que consideren "improvisada" i que denuncien que no comptava amb el consens al sector. Asseguren que hauria estat una millor opció que els diumenges de setembre s'aixequés els peatges de la C-32 i la C-33 perquè es pogués transvasar vehicles de l'AP-7 a aquestes altres vies.

A més, lamenten que els peatges no siguin gratuïts per sempre, sinó que ja s'estigui estudiant la possibilitat d'un peatge per ús. Les associacions veuen "normals" les retencions després de l'aixecament de barreres perquè no es van aixecar totes, sinó que només es va fer parcialment amb molts accessos encara tancats. Creuen que era "previsible" que amb l'augment de trànsit d'un diumenge hi hauria problemes de mobilitat.

"Ja n'hi ha prou de buscar en el sector del transport la solució de la mala gestió i deficiències en infraestructures per part de les administracions públiques, el sector ja n'està tip", alerten.

De fet els transportistes ja van denunciar el dijous la nova restricció de circulació i van assegurar que era un "menyspreu" al sector. CETCAT va assegurar que es tracta d'una "mostra més" de falta de respecte al transport de mercaderies. CETCAT i COT consideren que la restricció és una "solució improvisada" a un problema puntual del cap de setmana lamenten que l'aixecament de peatges els està "sortint car".

Afectació a les exportacions espanyoles

Per la seva banda, els transportistes de l'Estat han alertat que la nova restricció "afectarà molt greument" les exportacions espanyoles. En un comunicat FENADISMER, la Federació Nacional d'Associacions de Transport d'Espanya, ha avisat que les conseqüències seran "catastròfiques" perquè per l'AP-7 recorden que hi circulen el 60% de les exportacions espanyoles, especialment, segons asseguren, els diumenges a la tarda perquè els caps de setmana hi ha restriccions de circulació a les carreteres franceses.

FENADISMER ha atribuït les retencions del diumenge a la "falta de planificació" i la "desídia" de la Direcció General de Trànsit, ha qualificat la decisió d'"irracional" i ha acusat Trànsit de "negligència". A més, ha avançat que pretén demanar empara al govern espanyol perquè impedeixi que s'aprovi la mesura.