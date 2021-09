El senador d’ERC per Girona Jordi Martí ha demanat, a través d’una bateria de preguntes, quines són les inversions pendents a la línia ferroviària de Rodalies després de l’incident que es va produir el 31 d’agost i que va interrompre la circulació dels trens de les línies gironines R11 i RG1.

«Cal evitar que el descarrilament d’un vagó de mercaderies produeixi una afectació d’aquesta magnitud en una línia de ferrocarril tan utilitzada i imprescindible com és la de la frontera a Barcelona i que això produeixi demores i supressió de freqüències», considera Martí. De la mateixa manera, recorda que es van haver de derivar passatgers al transport per carretera i fins i tot al tren d’alta velocitat, «incrementant-se en molts casos la durada del trajecte».

Martí considera que els usuaris «estan suportant molts perjudicis com a conseqüència d’un servei que massa sovint estem acostumats a veure com es presta en condicions precàries». Per això, ha presentat una bateria de preguntes al Senat amb l’objectiu d’obtenir la màxima informació sobre el que va succeir i ha preguntat al govern espanyol si s’han detectat deficiències en el tram afectat que puguin posar en risc la seguretat del servei.