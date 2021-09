L’Associació Valentes i Acompanyades i la Fundació SER.GI han signat un conveni per crear espais conjunts de col·laboració en aquells àmbits socials que tenen en comú. SER.GI fa més de 40 anys que treballa a Girona per millorar la qualitat de vida de les persones en situació vulnerable que tenen dificultats en el desenvolupament educatiu, social o econòmic, dotant-los de més autonomia.

Per la seva banda, l’Associació Valentes i Acompanyades, creada a Salt i Girona el 2014 vetlla per combatre els matrimonis forçats. Ara, el document signat entre les dues entitats permet que es derivin usuaris entre ells i crear un treball en xarxa per millorar l’atenció dels usuaris.

El conveni estipula que si alguna jove atesa per la SER.GI podria ser víctima d’un matrimoni forçat, es derivarà a l’associació gironina. Per contra, qualsevol persona atesa per Valentes i Acompanyades que té dificultats en el desenvolupament personal, educatiu o social es derivarà a la Fundació SER.GI, qui vetllarà per incidir en l’autonomia de cada persona.

A més, la col·laboració també preveu compartir formacions i assessoraments sobre les àrees que treballen i, d’aquest manera, donar un servei de més qualitat. Les dues entitats remarquen que el conveni no implica cap cost econòmic i es preveu allargar-lo en el temps.