El sector del transport per carretera lamenta el «menyspreu» amb què els ha tractat la Generalitat en prohibir-los circular per l’autopista els diumenges de setembre a la tarda per evitar que es torni a produir un col·lapse als peatges. Segons va explicar el president de CETCAT, Eduard Ayach, des del Servei Català de Trànsit se’ls va informar ahir només a través d’una trucada i sense haver-los-ho consultat abans. Per això, critiquen la manca de diàleg per part del Govern català i subratllen que el transport de mercaderies per carretera no va ser el causant del col·lapse, sinó l’increment de vehicles privats que van utilitzar l’autopista en el primer cap de setmana lliure de peatges i coincidint amb l’«operació tornada» de les vacances.

Ayach va criticar durament la «manca de planificació» del Govern davant l’aixecament dels peatges. Segons va indicar, el fet que a última hora se’ls hagi prohibit circular per l’autopista entre les cinc de la tarda i les deu de la nit dels diumenges de setembre els provocarà pèrdues econòmiques i problemes de planificació, ja que tampoc poden circular per l’N-II arran de la prohibició vigent des de fa vuit anys. Ayach va explicar que els transportistes «compliran», però va explicar que per poder complir amb els terminis d’entrega hauran de marxar abans (per exemple, dissabte) i passar tot el cap de setmana fora. A més, des de l’associació van advertir que es pot produir un col·lapse a la Jonquera pels camions que intentin creuar-la abans que entri en vigor la prohibició.

Per a Ayach, la decisió del Govern català, a banda de no haver estat consensuada, ha estat «precipitada», ja que de moment només hi ha hagut un cap de setmana amb els peatges alliberats i coincidia amb l’«operació tornada» de les vacances. Per això, creu que s’haurien pogut estudiar altres alternatives, com l’obertura de carrils addicionals, una millor planificació del desmantellament dels peatges o haver fet un estudi sobre la redistribució del trànsit. Tot i això, creu que penalitzar els camions «surt gratis».

El que més els ha molestat, tanmateix, ha estat la falta de diàleg per part de la Generalitat. Segons va indicar Ayach, el problema és que «cada molt poc» canvia el Govern, de manera que les converses que tenen amb representants polítics no serveixen de res un cop aquests s’han canviat. Així doncs, lamenten que des del Govern català s’hagin limitat a informar-los de la mesura, que es publicarà avui al DOGC, sense que hi hagi hagut la possibilitat de consensuar una solució i ni tan sols poder parlar amb un responsable polític. De la mateixa manera, temen que aquesta mesura es pugui tornar a adoptar més endavant, quan al Govern li convingui. «L’aixecament de peatges, de moment, ja ens està sortint car, perquè amb aquestes restriccions hi perdrem diners», va reblar Ayach, tot recordant que el sector «pateix tant que no és capaç d’aturar-se», i per tant seguirà complint amb els encàrrecs.