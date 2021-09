Els Agents Rurals han intervingut 62 ocells fringíl·lids a Olot en un operatiu contra la tinença, el comerç i la captura d’ocells protegits. En concret s’han comissat 23 caderneres (15 novells i 8 adults), 21 passerells (11 joves i 10 adults), 10 pinsans (1 subadult i 9 adults) i 8 verdums (4 joves i 4 adults). Tots s’han traslladat al Centre de Recuperació de Fauna Salvatge de Torreferrussa, on s’ha pogut detectar, a més, que alguns dels ocells intervinguts eren usats com a reclam, pràctica prohibida. També s’han intervingut diversos mètodes de caça il·legal, com ara set reclams electrònics, dues xarxes abatibles i una xarxa japonesa.

La normativa vigent remarca que no es poden capturar ni criar ocells fringíl·lids. Tots aquells que hagin nascut en captivitat han de portar les anelles inviolables corresponents per mostrar que són normatius. La comercialització d’aquestes espècies, però, és prohibida en tots els casos.

El Codi Penal preveu penes d’entre sis mesos i dos anys de presó per la captura, possessió i tràfic d’animals protegits.