Una de les dades més destacades que s’extreu de l’anàlisi de la situació epidemiològica actual és l’augment de la mitjana d’edat dels positius per coronavirus. Aquesta setmana a Girona ja és de 39 anys, mentre que fa dues setmanes era de 35. A més, a principis d’estiu va arribar a situar-se per sota de 30. D’aquesta manera, la mitjana actual ja és la mateixa que la de tota la pandèmia. Aquesta darrera ha anat baixant a mesura que avançava la vacunació i, per tant, es detectaven més positius entre els joves.

L’auge de casos d’aquest col·lectiu al llarg d’aquest estiu ha provocat que la mitjana general de tota la pandèmia també incrementi. I és que a finals de juny, la mitjana d’edat dels positius era de 43 anys i ara ja és de 39.

Per altra banda, en el cas de les defuncions no passa el mateix. En la darrera setmana n’hi ha hagut vuit i, d’aquestes, la meitat corresponia a persones de més de setanta anys. Hi ha hagut una persona que tenia entre 40 i 49 anys.

Dues morts a Girona

Quant a la resta de dades d’ahir, destaca que van morir dues persones per coronavirus i el total ja s’eleva a 2.246 des de l’inici de la pandèmia. El risc de rebrot només va baixar un punt i es va situar en 123 sobre 100, el límit que marca el risc «alt». En canvi, la transmissió de la covid-19 va pujar després de setmanes a la baixa. Concretament, ho va fer una centèsima fins a 0,72. De fet, els indicadors de contagi fa dies que estan bastant estancats i van baixant molt lleugerament. Respecte al nombre de casos, normalment se situa per sobre dels 100 diaris. Ahir se’n van notificar 131, un 11% més que el dia anterior.

Finalment, es van posar 3.520 noves dosis a Girona i 29.611, a Catalunya. Els indicadors també es van estancar a la resta del territori.