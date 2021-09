El fort augment del desajustament entre l’oferta de places (38.000) i la demanda d’alumnes que volen estudiar cicles formatius (52.000, segons les dades del mateix departament) ha estat un dels grans maldecaps del nou conseller d’Educació aquest estiu. Dimarts, Josep González-Cambray va assegurar que cap alumne que volgués estudiar un grau mitjà d’FP ho podria fer a través dels nous grups que s’han obert o, com a alternativa, a través de l’Institut Obert de Catalunya. Unes solucions que no convencen els sindicats, CCOO les qualifica de «mesures low cost» i sosté que la majoria de places arriben a través de l’augment de les ràtios, però que a les comarques gironines es concreten amb la creació de cinc nou grups a cinc instituts diferents de la demarcació. Són dos grups del cicle de Sistemes Microinformàtics i Xarxes al Salvador Espriu de Salt i a l’institut de Vidreres; un del cicle de Cures Auxiliars d’Infermeria a l’institut de Palamós; un del d’Electromecànica de Vehicles Automòbils a l’institut Baix Empordà de Palafrugell; i un del de Gestió d’Administrativa a l’institut Montilivi de Girona.

«A nosaltres ens ho va proposar el departament aquest mateix setembre, som un institut que estem molt ple i d’entrada vam dir que no, però veient que, realment, és una necessitat social hem acceptat a aquest nou grup de tardes del cicle de Sistemes Microinformàtics i Xarxes», explica el director d’un d’aquests cinc instituts, Xavier Serra, del Salvador Espriu de Salt, que detalla com, abans de l’estiu, «vam rebre el triple de sol·licituds per les 60 places que ja teníem d’aquest cicle». El dubte ara és sí aquest mateix més d’un centenar d’interessats que hi havia al mes de juliol, ho continuaran estant ara perquè «un alumne quan es queda sense plaça en el cicle que volia sol buscar una altra alternativa». Amb ESO, Batxillerat i grups en tres cicles formatius diferents - Sistemes Microinformàtics i Xarxes, Jardineria i Guia en el Medi Natural i de Temps de Lleure-, el Salvador Espriu no va sobrat d’espais ni d’hores, però Serra entén que havien d’acceptar la proposta urgent que els hi va arribar des d’Educació fa pocs dies. «La demanda per estudiar cicles està creixent, és una necessitat social i, per exemple, en instituts com el nostre un 60 o un 70 per cent dels alumnes que acaben quart d’ESO volen fer un cicle; i si no tenen plaça els estem enviant a fer uns batxillerats no desitjats». Sobre les ràtios al Salvador Espriu, en cicles com aquest de Sistemes Microinformàtics i Xarxes, Serra apunta que estaran en 30 alumnes en assignatures com anglès i en 20 alumnes en les assignatures d’informàtica. «És més complicat que parlar de ràtios per classes, depèn de les assignatures», apunta. Anant més enllà de la quantitat de places, Xavier Serra apunta el problema de la «distribució» de les mateixes, perquè «és complicat saber cada any quin cicle voldran fer els alumnes que hagin acabat quart d’ESO».

Crítiques dels sindicats

Les mesures impulsades per Educació no han estat ben rebudes per sindicats com, per exemple, CCOO perquè creuen que la majoria de noves places arriben per l’augment de les ràtios i no pas per la creació de grups nous. «No estem d’acord que s’incrementin les ràtios, perquè a la FP ja estaven sobrecarregades en no tenir reforços covid i ara s’incrementaran un 10 per cent perquè es passa d’una ràtio de 30 alumnes a una de 33», explica Esther Satorra, responsable d’educació del sindicat a Girona, que destaca el perill d’abandonament escolar entre els alumnes que, sense plaça, acabin derivats a l’Institut Obert de Catalunya. «Són alumnes menors d’edat que, un cop acaben l’ESO, se’ls hi demanarà que estiguin connectats tot el dia per un cicle a distància...»