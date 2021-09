L’expresident de la Generalitat, Quim Torra,va assegurar ahir a Girona que el que ha passat amb l’aeroport del Prat demostra que no hi ha «temps a perdre» i que no té «sentit pretendre separar el camí cap a la independència pel famós mentrestant». En l’acte d’homenatge a Heribert Barrera, Torra va dir que això només porta a «desfetes» com les que s’han vist en les últimes hores i s’ha mostrat crític: «El tenim pressa no es mereix els dos anys que hem donat al govern espanyol». Durant la seva intervenció a distància, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, va recordar que «la república catalana va ser proclamada el 27 d’octubre del 2017 i no ha estat derogada però tampoc implementada». Borràs, igual que Carles Puigdemont, va intervenir per vídeo. Tot i ser el partit en el qual va militar Barrera, l’homenatge d’ahir va comptar amb només amb la participació d’una representant d’Esquerra Republicana, la delegada del govern a Girona Laia Cañigueral que va obrir l’acte.

Torra va assegurar que és molt «oportú» reivindicar la «feréstega intransigència» del qui va ser president del Parlament Heribert Barrera en «un temps en què sembla que es vulgui aparcar la lluita per la independència per centrar-nos en una gestió en la qual acabem de veure que tampoc podem decidir res». «No té cap sentit pretendre aparcar el camí cap a la independència pel famós mentrestant. Cap ni un. Això només ens porta a desfetes com la que hem vist fa només unes hores», va dir Torra.