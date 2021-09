Les associacions de transportistes de Catalunya CETCAT i COT han presentat un recurs al TSJC per demanar la suspensió cautelar de la prohibició de circulació de camions de gran tonatge a l’AP-7 els diumenges de setembre. Els transportistes creuen que la decisió els «assenyala i criminalitza» i confien que la justícia «empararà els seus drets», que lamenten que han estat «ignorats». Segons asseguren, no hi ha «cap justificació» que avali l’adopció de la mesura. L’associació de transportistes de l’Estat també ha alertat que s’afectarà «molt greument» les exportacions espanyoles