l’avantsala de la diada. Òmnium Gironès va organitzar la catorzena Marxa de Torxes a Girona, que de nou es va haver d’adaptar a les mesures contra la covid. Per això, en lloc del tradicional recorregut, l’acte va ser estàtic i sense marxa, de manera que es va fer un concert a les escales de la Catedral amb Jaume Arnella i el grup Fetus. També hi va haver la lectura d’un manifest i parlaments a càrrec de Jordi Sànchez i el col·lectiu 21 Raons, entre d’altres. La Marxa de Torxes també es va dur a terme, com ja és habitual, a altres localitats gironines, com Blanes o Lloret de Mar.