Carrils addicionals,indicacions de velocitat, noves zones provisionals d’aparcaments de camions per als que no puguin circular els diumenges a la tarda i obertura de noves cabines de peatge. Aquestes són les principals mesures que el Servei Català de Trànsit ha preparat per evitar que es tornin a produir col·lapses aquest cap de setmana als peatges alliberats de l’autopista. Tot i això, les associacions de transportistes CETCAT i COT han presentat un recurs contenciós-administratiu al Tribunal Superior de Justícia contra la prohibició de circular els camions diumenges a la tarda, perquè consideren que perjudicarà les exportacions.

El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, va insistir ahir en la necessitat d’accelerar les tasques de desmantellament de les infraestructures dels peatges per tal d’agilitzar la circulació. Però mentre això no succeeixi -passaran encara més de sis mesos fins que no hagin desaparegut totes les guinguetes-, el Servei Català de Trànsit ha establert diverses mesures per minimitzar les possibles afectacions viàries i facilitar la mobilitat a l’autopista durant aquest cap de setmana i evitar les cues que es van produir durant el passat.

En primer lloc, es posaran carrils addicionals a l’AP-7 nord, entre Sant Celoni i la Roca del Vallès, i també al sud, entre Vilafranca i Martorell. A més, segons va explicar Lamiel, Foment ha accedit a obrir més cabines als peatges, de manera que aquest cap de setmana n’hi haurà onze a la Roca en direcció Barcelona.

D’altra banda, s’aplicarà la prohibició -durament criticada pels camioners- de circular els vehicles pesants durant els diumenges de setembre de cinc de la tarda a deu de la nit. Per això, s’han habilitat nous emplaçaments provisionals perquè hi estacionin els vehicles pesants que no puguin circular. A més, en els trams en què hi ha instal·lat un carril addicional, els camions que no tinguin restringida la circulació, tindran prohibit realitzar avançament. A més, en els panells de missatgeria variable també es publicarà la velocitat que es recomana per circular pels peatges sense barreres, 30 quilòmetres per hora.