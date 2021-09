El president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, van presidir ahir a la nit l’acte institucional de la Diada a les Quatre Columnes de Puig i Cadafalch situades a Montjuïc, a Barcelona. L’acte, organitzat conjuntament per Govern i Parlament, va tenir com a eix vertebrador el 50è aniversari del discurs de Pau Casals a l’ONU. Va ser un esdeveniment que va comptar amb Marta Bayarri a la direcció artística i amb Jofre Bardagí a la direcció musical, que van posar èmfasi en els valors de la pau, la justícia, la llibertat dels pobles, la cultura catalana i la fraternitat.

L’acte va començar amb una peça audiovisual en què tres joves, davant la casa on va néixer Pau Casals, van rememorar el discurs que el violoncel·lista va fer davant l’ONU i visiten les diferents estances de l’immoble, ara convertit en museu. Els intèrprets de la peça, que després van exercir de fil conductor de tot l’esdeveniment, van ser l’actriu Natalia Barrientos i l’actor Guim Puig, coneguts pels papers a la sèrie de TV3 Les de l’hoquei, i l’actriu Paula Vicente, vista a la sèrie Com si fos ahir.

També hi va haver interpretacions de peces de violoncel amb el Brossa Quartet de Corda, els músics Aurora Bauzà i Pere Jou o la violoncel·lista Mariona Camats. A banda, hi va haver actuacions de l’actriu i cantant Elena Gadel, de la cantant de rap Miss Raisa, del cantant Nel·lo C, de la ballarina Belén Cabanes, del ballarí Andrés Corchero, del Cor de Teatre de Banyoles, del col·lectiu de dansa integrada Liant la Troca, del cantant Cris Juanico, de la cantant Alba Carmona o del cantant Kelly Isaah. Aquests tres últims, al costat del Brossa Quartet de Corda, es van agrupar per oferir una versió d’El cant dels ocells. L’acte el va cloure el Cor de Noies de l’Orfeó Català, que va interpretar Els segadors.

El disseny de l’escenografia va anar a cura de Joan Maria Segura, la il·luminació va ser obra d’Albert Faura i el disseny artístic de la imatge i la il·lustració van ser creacions realitzades per l’artista Lily Brick.