Carlos Gámez és un atleta amateur que forma part de l’associació Corredors.cat, entitat esportiva sense ànim de lucre que té com a objectiu fomentar i desenvolupar la pràctica continuada de l’esport. Gámez no s’havia plantejat mai participar en un repte solidari fins fa relativament poc, després que dos companys de l’associació morissin a causa de l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA).

Fins fa uns anys, aquesta malaltia tenia molt poca visibilitat, tot i ser la tercera patologia neurodegenerativa en incidència, just després de l’Alzheimer i la malaltia de Parkinson. Però el fet que Stephen Hawking anunciés que la patia, va aconseguir donar-la a conèixer a tot el món. I, sense anar més lluny, quan l’exporter navarrès Juan Carlos Unzué va confirmar que tenia ELA, va commocionar el món de l’esport i tots els mitjans de comunicació en van fer ressò. Es tracta d’una malaltia neurològica progressiva que no té cura ni tractament que aturi el procés degeneratiu. L’esperança de vida és de mitjana de dos a cinc anys.

Retornant a Catalunya, Carlos Gámez, de Sabadell, es va proposar dos objectius: recaptar diners per l’ELA i batre el rècord personal de quilòmetres recorreguts en un dia, amb més de 130. Tenia clar que el punt de partida seria la catedral de Girona i finalitzaria al cim del Tibidabo de Barcelona. El repte va tenir lloc dissabte de la setmana passada i va assolir el doble objectiu amb escreix. «Vaig sortir a les 3 de la matinada de Girona i vaig arribar poc abans de les 7 de la tarda al Tibidabo. Hi va haver dos factors clau: haver entrenat molt prèviament i, a més, poder córrer acompanyat. Hi va haver algun tram que érem una dotzena de persones corrent, i això mentalment et dona molta força», explica Gámez a Diari de Girona. L’atleta, que va difondre i reproduir el repte solidari a través del seu compte d’Instagram (@cm19trailrun), assegura que participarà a més iniciatives com aquesta.

Fundació Miquel Valls

Els diners recaptats a través de la cursa solidària aniran destinats a la Fundació Miquel Valls, de Calella, única entitat catalana que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones afectades per l’ELA. Entre altres aspectes, ofereixen un ventall de recursos destinats a l’atenció psicosocial de les persones afectades. Destaca l’atenció multidisciplinària a domicili als malalts i familiars, en què tracten la part social, psicòloga i ocupacional.

L’any passat, la fundació va atendre 325 afectats a tot Catalunya i, d’aquests, 22 són de la província de Girona. Si ens centrem en comarques, la Selva és on hi ha hagut més atencions domiciliàries amb un total de 7, seguida del Baix Empordà, amb 5.

Quant al finançament, les subvencions públiques representen el 20% del pressupost total, entre les quals hi ha una aportació de Dipsalut, de la Diputació de Girona.

Respecte a l’aportació privada, diverses empreses hi col·laboren, com per exemple càrnies gironines, i també obtenen beneficis d’iniciatives solidàries.