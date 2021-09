La pandèmia va registrar ahir a Girona una de les dades més positives dels darrers dies. El nombre d’hospitalitzats per coronavirus va experimentar una forta davallada d’onze pacients i es va aconseguir baixar del llindar de 90. Segons dades de Salut, ahir hi havia 82 hospitalitzats i no s’aconseguia una xifra similar des de fa dos mesos.

D’altra banda, el nombre d’hospitalitzats crítics es va mantenir en 24, la mateixa xifra que el dia anterior. Tot i això, la xifra s’està consolidant a la baixa els darrers dies. Respecte a les defuncions, ahir Girona en va notificar dues de noves. Quant al nombre de nous casos, ahir Salut en va notificar 110 de nous, un 26% més que el dia anterior.

Els indicadors de contagi, paràmetres que prediuen el creixement de casos en un futur immediat, estan estancats des de fa dies. A més, encara estan per sobre de la mitjana catalana. Mentre que ahir el risc de rebrot a Catalunya va baixar del llindar de 100, a Girona encara es manté per sobre d’aquesta xifra.

Objectiu de vacunació

D’altra banda, un 70,1 % de tota la població de Catalunya ja té la pauta completa de vacunació, xifra que augmenta al 80,1 % si només es compten els més grans de 16 anys, segons les últimes dades facilitades ahir per la Generalitat. El recompte actualitzat pel Departament de Salut assenyala, en concret, que Catalunya compta amb 5.542.426 ciutadans amb la pauta completa, 24.322 més que el darrer balanç.

Per la seva banda, un total de 5.792.221 persones estan vacunats amb la primera dosi (13.174 més que el dia anterior) i 4.896.874 compten amb la segona (19.683 més).

El percentatge de vacunats amb la pauta completa s'eleva al 80,1 % si només es compten els més grans de 16 anys.

El Departament de Salut considera que una persona té la pauta completa quan ha rebut la vacuna de Janssen (monodosis) o quan li han injectat dues dosis de Pfizer, Moderna o AstraZeneca o són menors de 66 anys que han passat la covid-19 i a qui només se'ls injecta una dosi, segons el protocol.

Respecte a la resta de dades, l'epidèmia continua la seva pròpia desescalada a Catalunya, amb el lent descens del risc de rebrot i la reducció del nombre de pacients ingressats, fins a 750 (62 menys), dels quals 268 són a la UCI (10 menys), encara que ahir es van sumar 18 noves morts.

Segons les dades d'incidència actualitzades pel Departament de Salut, el risc de rebrot (EPG), indicador que mesura el creixement potencial de l'epidèmia, va baixar fins als 95.

En les últimes 24 hores, a Catalunya s'han comunicat 969 nous casos de coronavirus, amb el que el nombre total de casos acumulats confirmats des de la irrupció de la covid-19 se situa en 974.421, mentre que s'arriba ja a les 23.729 defuncions.