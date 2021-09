Les darreres 24 hore s no han deixat cap nova víctima mortal per coronavirus a la regió sanitària de Girona, ni tampoc a Catalunya. Així, a les comarques gironines es menté el total de defuncions acumulades en 2.251. Alhora, s’han comptabilitzat 66 nous positius, un 40% menys que el dia anterior. El total des de l’inici de la pandèmia se situa en 201.798. Pel que fa als hospitals, es mentenen els 82 pacients en planta que ja hi havia el dia anterior, i pugen el 2 els de l’UCI, que ara són 26. El risc de rebrot baixa 2 punts fins a 113 i la velocitat de propagació puja dues centèssimes, fins a 0,77.