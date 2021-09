L'Ajuntament de Cornellà del Terri s'ha reunit amb el Departament d'Interior per reclamar actuacions per frenar els botellots al municipi. La reunió s'ha produït després que aquest cap de setmana més de 500 joves s'hagin congregat al polígon. Des del municipi asseguren que en les darreres setmanes han tingut diverses festes "il·legals" però que el problema ha anat en augment. En aquest sentit, creuen que la manca de Policia Local i els pocs efectius dels Mossos a la comarca provoquen un "efecte crida" cap al seu municipi. A més, diuen que comença a suposar un "perill" per al poble i per al patrimoni.

"A més de les molèsties que causen als veïns i empreses i de la deixadesa per l'acumulació de vidres trencats i brossa", afegeixen.