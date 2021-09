No caldrà una dosi de reforç de la vacuna d’AstraZeneca perquè la immunitat que s’obté de la pauta completa «dura bé», va dir Sarah Gilbert, la científica que va desenvolupar la vacuna d’AstraZeneca. L’experta de la Universitat d’Oxford va assenyalar a The Daily Telegraph que la immunitat dura per a la majoria de les persones que van rebre les dues dosis, fins i tot davant la variant delta, molt contagiosa. Gilbert va ressaltar que es considerarà una dosi de reforç per a avis o persones amb debilitat immunològica, però que no veu necessari un reforç per a «tothom».

La científica aconsella, en canvi, que el Regne Unit enviï a països del tercer món subministraments de la vacuna, especialment a les regions on tan sols una petita proporció de la població ha sigut vacunada. «A mesura que el virus s’estén entre la població, muta, s’adapta i evoluciona, com la variant delta», indica. «Hem de fer-ho millor en aquest aspecte. La primera dosi és la que té més impacte», afegeix.

Actualment, el Comitè Conjunt sobre Vacunació i Immunització (JCVI, per les seves sigles en anglès) està debatent sobre si aconsella una tercera dosi de reforç de cara a l’hivern, així que s’espera una decisió en els pròxims dies. Segons les últimes xifres, el 80,4% dels més grans de 16 anys ha rebut la pauta completa de vacunació al Regne Unit. A més, Gilbert va advertir que el país s’ha de preparar per a una altra eventual pandèmia. «Hi ha molts [patògens] que porten els ratpenats, per exemple, que poden començar a infectar humans», va explicar la científica, i va ressaltar que els animals salvatges estan més en contacte amb humans a causa de la desforestació i la destrucció del medi ambient on aquests animals viuen. «Hi haurà una altra pandèmia i hem d’estar preparats», va advertir.