«Sense les dones no hi ha revolució». «La revolució serà feminista o no serà». «Si he de ser la pròxima, vull ser l’última». Aquests són només alguns dels clams que emplenen carrers el 8 de març, el 25 de novembre i cada vegada que una dona és assassinada o agredida, per dir «prou» a la violència de gènere i a la desigualtat.

L’exposició Dones en lluita, d’Amnistia Internacional i que es pot visitar al Centre Cívic de Sant Narcís de Girona fins al 30 de setembre, posa nom i cognom a dones que han lluitat, i algunes també mort, per defensar els seus drets i els de totes, drets humans que haurien de ser fonamentals i són violats constant i repetidament. Sota vuit seccions diferents, s’aborden diferents situacions que visibilitzen la vulneració dels seus drets, amb històries de dones i moviments d’activistes que lluiten per canviar la situació.

Amb la història de Marielle Franco, brasilera assassinada a trets dins del seu cotxe per denunciar les execucions extrajudicials comeses per la policia, es presenten els actes i represàlies que s’enfronten les dones al seu dia a dia.

El fet que se les castigui per qüestionar activitats com l’extracció del petroli o l’explotació forestal no les espanta: «Estem unides i continuarem la nostra lluita en la defensa de la Mare Terra», relata Patricia Gualinga, defensora dels drets a l’Equador.

La bretxa salarial que encara existeix entre homes i dones per una mateixa feina és d’una mitjana del 23%. La secció vol visibilitzar com les dones fan front a les retallades de drets econòmics i socials i com els poden afectar els desnonaments.

En alguns racons del món, la dona no pot conduir, anar a veure el futbol o escollir la roba que vesteix. Loujain al-Hathloul és una activista d’Aràbia Saudita que va ser torturada amb descàrregues elèctriques, flagel·lació, abús sexual i presó per lluitar per la sol·licitud de passaport o el divorci. El 2018, però, el país va anunciar que permetria aquestes peticions i es va aixecar la prohibició de conduir.

Nadia Murak, de l’Iraq, va ser esclava sexual i el 2008 va rebre el Nobel de la Pau. La seva situació és la que pateixen moltes dones i nenes en temps de guerra, que són violades i esclavitzades per soldats per venjar-se de l’enemic.

Un lloc segur on viure i treballar

De 25 milions de persones refugiades que hi ha al món, la meitat són dones i nens. S’exposen situacions d’explotació sexual i de tràfic de dones.

"És el meu cos i només jo decideixo"

La violència sexual afecta a Espanya tres milions de dones i, en molts casos, es tracta la víctima com a culpable. Sovint es qüestiona el fet que portés faldilla o que havia begut una copa d’alcohol. Els matrimonis infantils o la mutilació genital femenina són problemàtiques recurrents que pateixen milers de noies.

Celebrem!

El camí a recórrer és llarg, però al llarg dels anys, la lluita i la perseverança han aconseguit que, de mica en mica, alguns drets fonamentals de les dones fossin reconeguts. L’expositor recull canvis en la llei que han fet països com Irlanda, Grècia o Taiwan, a favor de les dones.

El Centre Cívic de Sant Narcís acull aquesta exposició, que es pot visitar gratuïtament al llarg del dia i durant tot el setembre. Des d’Amnistia Internacional Catalunya van emprendre aquest projecte el març passat per fer conèixer la tasca que fan en relació amb la defensa dels drets humans.