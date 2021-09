L’operació tornada va tornar a provocar ahir situacions de trànsit dens a l’AP-7 malgrat l’aplicació de les noves mesures de Trànsit per evitar-ho. L’obertura de carrils addicionals, les noves zones provisionals d’aparcaments de camions de més de 7,5 tones que no poden circular diumenge a la tarda i l’obertura de noves cabines de peatge no van ser suficients ara que ja no són de pagament.

A la zona de Maçanet de la Selva, on es concentra el trànsit que torna de la Costa Brava cap a Barcelona, s’hi va registrar un quilòmetre de retenció des de les cinc de la tarda. A més, a primera hora de la tarda es va tallar un carril entre Hostalric i Sant Celoni per un vehicle avariat que va provocar una congestió de set quilòmetres.

El tram més dens, però, va ser al sud a l’altura de Vilafranca del Penedès, on es van registrar fins a 19 quilòmetres de circulació intensa i es va obrir un carril addicional fins a Martorell.

Dos accidents ho compliquen

La circulació també es va complicar a l’AP-7 nord per dos accidents a la Roca del Vallès i Fogars de la Selva. El sinistre més greu es va produir a les quatre de la tarda al quilòmetre 130,5, al terme municipal de la Roca. Un cotxe va bolcar i va deixar dues persones ferides en estat greu i dues més van resultar il·leses, segons van explicar fonts del Servei Català de Trànsit. Tres dotacions dels Bombers de la Generalitat, dues ambulàncies i l’helicòpter del Sistema d’Emergències Mèdiques es van desplaçar fins a l’accident, que va provocar 17 quilòmetres de congestió en sentit sud, cap a Barcelona. A les 18.30 hores es va obrir el carril addicional en direcció contrària entre Sant Celoni i la Roca, ja que la pluja intensa en va endarrerir la instal·lació.

En paral·lel, es va produir una petita topada entre vehicles a Fogars de la Selva a les 16.08 hores i cap a les 19.30 hores encara s’arrossegaven tres quilòmetres de cua entre els quilòmetres 97 i 99.

A banda de l’autopista, altres vies amb complicacions viàries durant la tarda de diumenge van ser la C-31, amb dos quilòmetres de cua a Santa Cristina d’Aro; la C-65, amb dos quilòmetres d’aturades a Llagostera; i la C-16 amb cinc quilòmetres de retencions a Berga.