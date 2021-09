Revisant informacions i documentacions publicades, prenc consciència que les viles de la Selva Marítima (Blanes, Lloret i Tossa) a partir de l’any 2019 ja van contemplar, en les seves ordenances de circulació, els efectes que es podien derivar de l’augment exponencial de l’ús del patinet elèctric i altres vehicles similars: els anomenats MVP (vehicles de mobilitat personal).

Aquests darrers dies, la Policia Local de Blanes ha reactivat la campanya d’informació als usuaris de patinets i bicicletes abans que entrin en vigor algunes modificacions de l’ordenança municipal. Unes modificacions que són donades per les que ha anat introduint la DGT (direcció general de trànsit) i que van perfilant i concretant el que poden i el que no poden fer els conductors d’aquests tipus de vehicles.

Tenen molta feina al davant: els policies blanencs i, per extensió, els de Lloret i Tossa. Durant molts anys, vianants i ciutadans en general només hem hagut de patir l’anarquia i les infraccions d’una part, probablement minoritària, del col·lectiu dels ciclistes. Minoritària però molt visible i potencialment perillosa en els seus comportaments transgressors: circular damunt voreres i passejos, circular a velocitats inadequades, circular en direcció contrària, no advertir correctament les maniobres, no portar casc, no anar prou senyalitzats en hores de foscor, travessar passos de vianants pedalant, etc. Segurament, així ho penso, representen una minoria. Però suficient per fer-se notar.

El mateix que explico de ciclistes i bicicletes es pot extrapolar darrerament a patinets i patinadors. Un col·lectiu amb usuaris molt joves, sovint adolescents i menors d’edat. El reguitzell d’infraccions i imprudències que cometen les ovelles negres d’aquest col·lectiu és similar al dels ciclistes temeraris. Amb l’agreujant que el que més està proliferant són els models elèctrics. Uns models que assoleixen amb facilitat i silenciosament el límit de 25 km/hora que marca la legislació. Una velocitat suficient per produir lesions importants tant a conductors com a vianants i encara més si aquests són gent gran.

La setmana passada, annat per la vorera d’un carrer emblemàtic i unidireccional de la zona turística de s’Abanell a Blanes, em vaig topar amb dos ciclistes adults que circulaven en direcció contrària i per sobre la vorera on jo caminava! En creuar-me amb ells, em vaig voler afegir a la campanya d’informació policial dient-los amb posat seriós, però educat, que el que feien era incorrecte i... encara vaig ser increpat!

Decididament, els cossos policials de les tres viles més turístiques de la comarca tenen -repeteixo- molta feina al davant. Informativa, sí, però que en alguns moments també haurà de ser sancionadora. L’increment de població que experimenten a l’estiu i durant molts caps de setmana augmenta el risc de patir algun ensurt causat per algun dels conductors de MPV més immadurs o eixelebrats. Amb aquests potser no n’hi hagi prou amb informació, recomanacions i bones paraules.