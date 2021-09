Des de l’Oficina de Turisme de Ripoll ja s’han recopilat les dades de turisme relacionades amb aquesta campanya d’estiu. Tot i que encara s’està lluny de les xifres anteriors a la pandèmia, es comença a remuntar, amb un increment del nombre de consultes a l’Oficina durant els mesos de juliol i d’agost d’enguany en comparació amb l’any passat. En termes percentuals, l’increment ha estat major el mes de juliol (vora un 27%) i més discret a l’agost (16%). Això es podria justificar perquè el mes de juliol del 2020 tot just s’havia acabat el confinament de la primera onada i hi havia més incertesa en els desplaçaments turístics.

D’altra banda, el nombre total de consultes a l’Oficina de Turisme aquest any ha estat de 3.911 al juliol, amb un augment de 835 respecte al 2020, i de 7.792 a l’agost, amb un augment superior, concretament de 1.126 respecte al 2020.

Turisme de proximitat

Aquest estiu, el turisme de proximitat ha tornat a dominar. El 86% de les consultes a l’Oficina de Turisme han estat per part de persones de l’estat espanyol, dues terceres parts del total procedents de Catalunya. El nombre de visitants de la resta de l’estat s’ha quadruplicat respecte a l’estiu anterior, majoritàriament procedents de les comunitats autònomes de Madrid, País Basc i País Valencià.

Pel que fa als turistes de l’estranger, principalment s’ha constatat que procedien de França, Bèlgica i Països Baixos. Per un costat, per norma general els visitants francesos opten per visites relacionades amb la cultura i el patrimoni, mentre que els belgues i holandesos, pel senderisme i la natura.

Dos de cada tres visitants a l’Oficina de Turisme són del segment d’edat entre 45 i 64 anys. Un 15% són majors de 65 anys i un 12% tenen entre 30 i 44 anys. Els visitants menors de 30 anys, d’altra banda, no arriben al 6% del total.

Perfil del visitant

Gairebé la meitat dels visitants viatgen amb parella i poc més d’un terç ho fan en família. Gran part de les parelles solen ser famílies que viatgen sense els fills. Els qui viatgen sols, amb amics o grups organitzats suposen un 20% del total.

Un terç del total de les consultes són sobre el conjunt monàstic; quasi un quart tracten sobre el patrimoni general de Ripoll, demanant què s’hi pot visitar; poc més d’un 8% són sobre recorreguts urbans per la vila; al voltant d’un 6% demanen pel Museu Etnogràfic; mentre que un altre 6% consulten per informació general de la comarca.