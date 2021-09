El conseller d'Educació de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, va explicar ahir que veu «possible» que es comenci a vacunar els menors d’entre 5 i 11 anys a principis de 2022, quan es tingui una vacuna testada. A més, també va explicar que el departament que lidera i la Conselleria de Salut es plantegen vacunar els alumnes de centres educatius en barris i zones amb baixes taxes de vacunació per reforçar la immunitat durant el curs 2021-2022, que comença avui: «No es descarta en absolut, segurament ho farem», va afirmar.

En una entrevista a RAC1, el conseller va defensar que serà una estratègia que podria impulsar-se abans que s’acabi aquest setembre amb l'objectiu d'atendre les famílies més vulnerables, encara que és un procediment que s'està estudiant i encara està per determinar si es farà en les mateixes aules o en un punt de vacunació pròxim al centre educatiu.

El 57% d’adolescents, vacunats

D’altra banda, sobre l'inici del pròxim curs escolar, va destacar que comença «amb molta menys incertesa que l’any anterior i amb màxima prudència, seguretat i presencial» i amb una taxa alta, va dir, d’alumnat vacunat contra el covid-19. Segons les dades de la Conselleria de Salut actualitzades ahir diumenge, el 57,4 % dels joves d'entre 12 i 19 anys ja tenen la pauta completa, bé perquè s'han posat les dues dosis o perquè se'ls ha administrat la vacuna monodosi (la de Janssen) o perquè se'ls va diagnosticar de covid abans de rebre la primera vacuna. En concret, a la franja de 12 a 19 anys un 70,5 % han rebut ja la primera dosi i un 49,2 % la segona, per la qual cosa són encara, a les portes de l'inici del curs escolar, els que tenen un percentatge més baix a Catalunya amb les dues dosis de la vacuna o amb la pauta completa.

Cambray també va posar en valor que aquest nou curs comença amb activitats extraescolars, on es barrejaran els grups bombolla «com s’ha fet sempre, i mantenint la distància, amb higiene de mans i ús de màscara». Alhora, es permet la interacció entre diversos grups amb mascareta, els nens d’un mateix grup no l’hauran de dur al pati i es recupera l’accés de les famílies als centres. La mesura més destacada, però, és que els alumnes que tinguin la pauta completa de vacunació no hauran de confinar-se en cas que hi hagi un positiu a l’aula.

Tot i que en alguns moments s’havia obert la possibilitat de retirar l’ús de la mascareta en alguns centres si la pandèmia ho permetia, ara per ara seguirà essent obligatòria a partir dels sis anys. Gonzàlez-Cambray va insistir que aquesta és una mesura sanitària i no organitzativa i que la voluntat és retirar-la tan aviat com Salut ho avali.