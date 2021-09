La farmacèutica Hipra ha signat un acord per al subministrament de 50 milions de dosis de la vacuna covid-19 al Vietnam amb l’objectiu de fer front a la pandèmia, segons va informar ahir la multinacional d’Amer en un comunicat. El subministrament es faria efectiu un cop s’hagin realitzat estudis clínics locals i s’hagi obtingut l’autorització per part de les autoritats del Vietnam.

Amb aquest acord de cooperació, el Vietnam podrà oferir a la seva població una solució contra la pandèmia per la covid-19 i podrà incrementar la seva taxa de vacunació.

Segons Hipra, la vacuna ha despertat l’interès del Vietnam perquè utilitza una plataforma basada en proteïna recombinant que ha estat dissenyada per optimitzar la seguretat i induir una potent resposta immunitària neutralitzadora del virus de la covid-19. L’adjuvant que s’utilitza és com el que s’ha fet servir des de fa més de 20 anys en altres vacunes de salut humana, com és el cas de la vacuna de la grip, i que ha demostrat ser segur. L’acord de cooperació s’ha firmat aquest dissabte a Hèlsinki, on s’han desplaçat part de la direcció d’Hipra i diversos representants del govern vietnamita, entre altres personalitats.

Converses internacionals

D’altra banda, des d’Hipra es mantenen converses amb organitzacions mundials i govern per donar a conèixer la vacuna.