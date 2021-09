Desenes de persones es van reunir ahir a la plaça del Vi de Girona en l’habitual concentració dels dilluns de Girona Vota, que en aquesta ocasió va tenir com a convidada l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell. Forcadell, que va assegurar que la presó no «l’ha canviat» ni a ella ni a la resta de líders independentistes empresonats, va defensar els plens del Parlament del 6 i 7 de setembre de 2017, quan es van aprovar les lleis de desconnexió. «No me n’avergonyeixo, al contrari, estic orgullosa d’haver defensat la sobirania del Parlament i la llibertat d’expressió, que ens ha costat molt guanyar», va afirmar Forcadell. L’expresidenta del Parlament va afegir que troba molt més vergonyós «que hi hagi famílies que no poden ni pagar la llum» o que «no puguem decidir sobre els nostres propis aeroports».