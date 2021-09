El Govern de la Generalitat està preparant un decret llei perquè els centres educatius tinguin accés a les dades de vacunació de l’alumnat i personal de secundària. Així ho va afirmar ahir el conseller d’Educació, Josep González-Cambray, en una entrevista a TV3, on va avançar que el Govern «podria aprovar demà (avui) el decret» perquè els instituts «puguin saber quins alumnes s’han de confinar en cas de detectar-se un positiu de covid a l’aula».

Mentre el decret llei no entri en vigor, si es detecta un positiu de covid a l’aula, Educació «sol·licitarà la informació de vacunació del grup concret», va afegir el conseller. La novetat més destacada de l’inici de curs pel que fa a les mesures que s’aplicaran per contenir els contagis de covid és que els alumnes a partir de 12 anys amb pauta completa de vacunació no serà necessari que es confinin i podran seguir assistint a classe de manera presencial.

Perquè els alumnes confinats puguin seguir les classes, aquestes es faran simultànies de manera presencial i virtual, un repte pel qual els centres «estan preparats després d’aprenentatge del curs passat» i pel qual «disposen dels recursos necessaris», va afegir González-Cambray.

Sobre la gran demanda per estudiar Formació Professional (FP) que va desbordar les previsions de la conselleria, el conseller va insistir que tots els alumnes podran estudiar Grau Mitjà, ja sigui de manera presencial amb les més de 4.000 noves places habilitades en 68 centres educatius o virtual a través de l’Institut Obert de Catalunya (IOC).

Sobre aquest tema el conseller va reconèixer que de moment no es coneix quants alumnes voldran estudiar de manera virtual a través de l’IOC i que la xifra «es veurà en els propers dies» ja que «es tracta d’una matrícula oberta i els alumnes es poden anar incorporant». El requisit per estudiar a l’IOC és ser major d’edat, per la qual cosa, donada l’«excepcionalitat» de la situació, «habilitarem que es pugui estudiar des dels 16 anys», va afirmar el conseller, que va afegir que en cas que els alumnes no disposin de les eines per seguir el curs, «les hi facilitarem». Tenint en compte el risc d’abandonament escolar entre aquests alumnes a causa de l’edat primerenca para i cursar estudis de manera virtual, González Cambray va recordar que «reforçarem el seguiment i l’orientació dels alumnes».

Malgrat que Educació garanteix que tots els alumnes «podran estudiar FP», el conseller va reconèixer que «no sabem quants no podran estudiar aquest any allò que és de la seva preferència». Amb la finalitat que en el proper curs l’elevada demanda d’estudis d’FP no desbordi l’oferta de la conselleria, «avançarem la preinscripció al mes de març, en lloc de fer-la entre maig i juny», ha afegit el conseller.

La pandèmia ha generat situacions «que mai havíem viscut» i «ha provocat escenaris diferents de salut mental», per la qual cosa «desplegarem actuacions per detectar l’estat emocional dels alumnes des de cinquè de primària, a més d’un punt de trobada on podran expressar com se senten» i «incorporarem la salut emocional de manera transversal en el currículum», va afirmar ahir Gónzález-Cambray.