Tot i que els principals indicadors de la pandèmia a Girona van a la baixa des de fa setmanes, així com el nivell de pressió assistencial, les dades encara són elevades si es comparen amb les de les altres províncies.

De fet, si tenim en compte l’ocupació de llits a l’UCI per coronavirus, Girona està entre les set províncies amb el percentatge més elevat i, concretament, per sobre del 25%. Aquestes dades s’extreuen del darrer informe setmanal publicat pel Ministeri de Sanitat. El percentatge de Girona és del 26,8%, per davant de províncies com Madrid (26,6%), però per darrere de Palència (35%), Lleida (43,6%), Osca (44,4%) i Terol (75%).

Tot i que aquest balanç es basa en dades del dimecres de la setmana passada, en poc menys d’una setmana el nombre de crítics a la regió de Girona no ha variat masasa. De fet, fins i tot ha augmentat en dos pacients més i, segons la darrera actualització, n’hi havia 25. La dada està estancada per sobre del llindar de vint des de fa uns deu dies.

Respecte a la resta d’indicadors, es mantenen dins de la mitjana espanyola. A Girona encara costen de baixar. Si es comparen amb la mitjana catalana, encara se situen per sobre. El risc de rebrot, indicador que avalua el registre de casos a curt termini, encara està per sobre de 100, límit que marca el nivell «alt», tot i que ja s’hi apropa. A més, està per sobre de la mitjana de Catalunya, on ja fa dies que està per sota.

Seguidament, la transmissió del virus va pujar tres centèsimes i es va situar en 0,8.

D’altra banda, el nombre de casos registrat ahir va ser dels més baixos en mesos. Concretament, Salut en va notificar 33. També cal tenir present que durant el cap de setmana es fan menys proves diagnòstiques i, és per això, que la dada ha resultat tan baixa. Caldrà avaluar els casos que es registrin els propers dies per considerar si la incidència va a la baixa o no.

Pandèmia estabilitzada

Amb el curs escolar ja començat, la situació epidemiològica a Catalunya també està estabilitzada a la baixa. Es registren menys de 1.000 casos diaris, xifra òptima per mantenir el contagi sota control, i els principals indicadors també es mantenen dins els llindars previstos.