La recuperada escola de Palau de Santa Eulàlia i els nous instituts de Caldes de Malavella i Vilablareix són els tres nous centres educatius que van començar ahir el curs a les comarques gironines. Però, en el cas concret del nou institut de Vilablareix, la portaveu del sindicat a Girona, Glòria Polls, va lamentar «les mancances amb què han hagut de començar el curs treballant» referint-se al fet que el centre encara no està connectat de manera definitiva a la llum i a l’aigua (va amb la de l’obra), sense disposar de telèfon o sense poder fer servir l’ascensor. «Divendres van acabar de rebre el mobiliari i s’han passat el cap de setmana treballant, però tot ha arribat molt just o no ha arribat», va dir la portaveu del sindicat en una denúncia que, a través de les xarxes socials, ja havien fet alguns dels docents del centre en els darrers dies.

En canvi, en l’altre institut que es va estrenar ahir, el de Caldes de Malavella, les sensacions eren més positives tot i les corredisses amunt i avall de darrera hora per veure que les papereres estiguessin a lloc, les taules i les cadires ben col·locades i les pissarres tinguessin un missatge de benvinguda.

La directora de l’institut, Montse Mitjans, va explicar que el fet d’estar en un edifici «facilita» la regulació d’accessos pels alumnes. A més, va remarcar que és «més còmode» perquè els espais són més amples i això garanteix més distància i ventilació. En aquest sentit, la directora va recordar que en els mòduls prefabricats ja hi havia molta ventilació perquè «només obrir la porta ja eres a l’exterior».

Tot i així, Mitjans va insistir que no té «ni punt de comparació» la comoditat que suposa tenir un edifici construït a estar en barracons. El nou edifici de l’institut de Caldes de Malavella ha costat 3,8 milions d’euros al Departament d’Educació i està situat al costat de l’escola de la Benaula.