Els estudiants de grau de la majoria de les facultats de la Universitat de Girona van començar el nou curs acadèmic amb una presencialitat del 70%, segons la darrera instrucció feta pública pel PROCICAT, i amb crides a incrementar el percentatge de vacunats entre els joves. En aquesta línia, al Campus de Montilivi de la UdG obrirà avui un espai de vacunació sense cita (de deu del matí a dues de la tarda) i demà passat, dijous, es traslladarà al Campus del Barri Vell amb els mateixos horaris. En aquest espai s’administrarà la primera dosi de vacuna a totes les persones que formin part de la comunitat universitària, però també la resta de la població, més grans de 12 anys, de la Regió Sanitària de Girona que vulguin.

Les mesures vigents a Catalunya pel que fa a les universitats, aprovades pel PROCICAT, permeten un màxim del 70% en la presencialitat simultània d’estudiants, mentre que el curs passat es limitava al 50% de l’aforament.

La mesura implica que, ajustant horaris, en tots els cursos de graus i màsters es pugui assistir a les aules, a més s’ha augmentat fins al 70% de l’aforament la presencialitat en espais comuns com les biblioteques.

Les mesures sanitàries per evitar contagis de Covid-19 es mantenen com el curs anterior, per la qual cosa és necessari portar mascaretes i ventilar les aules i espais. La consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis, ha expressat en diverses ocasions que la intenció de la conselleria és «mantenir el 70% inicial de presencialitat durant tot el curs» per, quan els índexs epidemiològics i de vacunació ho permetin «arribar al 100% de presencialitat».

La resta d’universitats catalanes van començar el curs ahir, igual que la UdG, excepte la Pompeu Fabra i la Rovira i Virgili, que ho faran el 27 de setembre.