El gerent territorial del Servei Català de la Salut a Girona, Miquel Carreras, va acompanyar ahir el rector de la UdG, Quim Salvi, en la visita al punt de vacunació sense cita i, en la seva compareixença davant dels mitjans de comunicació, va confirmar que «a final de mes» deixaran de vacunar al Palau Firal de Girona que, en els últims mesos, ha estat el gran de centre de vacunació massiu de la demarcació. «Que ningú s’espanti perquè tanquem els punts massius de vacunació, perquè la gent tindrà moltes vies per vacunar-se; des de parlar amb el seu CAP fins a venir al centre de vacunació sense cita com aquest d’avui aquí, on, a banda d’estudiants, estava obert a tothom que es volgués vacunar», va explicar ahir Carreras que va situar el tancament del Palau Firal com un canvi d’estratègia necessari perquè «en el moment actual, creiem que és important apropar la vacunació als col·lectius que no estan vacunats per facilitar al màxim la seva immunització». Punts de vacunació cita com el d’ahir a la UdG, que es repetirà demà al Campus del Barri Vell, agafaran el relleu del Palau Firal d’aquí a poques setmanes.