La Guàrdia Civil investiga un home per presumpte maltractament animal i per un presumpte delicte contra la fauna i la flora en tenir ocells d’espècies protegides sense autorització. El cas va arribar a mans de la unitat Seprona a principis d’agost, quan la Policia Local d’Olot va alertar que l’home tindria diversos animals en males condicions. En arribar-hi asseguren que es van trobar 13 gossos tancats en gàbies que no complien la normativa, alguns d’ells lligats amb cadenes de menys d’un metre. Segons el Seprona, un dels gossos tenia ferides al cap que no li havia curat i hi havia un ruc que tenia «ferides amb sang» i que «no havia rebut el tracte necessari per al seu benestar». Per últim, la Guàrdia Civil també va trobar-hi dues caderneres i dos verdums, dos ocells protegits.

Segons la nota difosa pel Seprona, tots els animals presentaven un comportament esquerp i l’home no tenia documentació ni identificació per a cap d’ells. Els animals tampoc tenien menjar i només hi havia recipients amb poca quantitat d’aigua.

Els agents de la Guàrdia Civil van entregar els quatre ocells protegits al Centre de Fauna dels Aiguamolls de l’Empordà.

Diligències per dos delictes

Els agents ja han obert diligències contra l’home i l’investiguen per un delicte de maltractament animal i un altre contra la fauna i flora per la tinença d’aus protegides sense autorització.

Familiars de l’home investigat han negat a Diari de Girona el suposat maltractament pel qual s’ha iniciat la investigació, asseguren que no tenien 13 gossos i que un veterinari va certificar que els animals estaven en bon estat.