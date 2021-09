Curiosament, la diferència entre homes i dones en la vacunació contra el coronavirus és una evidència que s’accentua en algunes franges d’edat. S’ha parlat molt de percentatges de vacunació per col·lectius, edat, municipis i regions sanitàries però no tant de la cobertura vacunal per sexes. De fet, aquesta informació s’ha fet pública fa relativament poc i ja poden observar algunes diferències significatives.

D’entrada, sobta el desajust percentual entre joves de 20 a 29 anys. A la Regió Sanitària de Girona, el 63,6% de noies té la pauta completa i la dada dels nois es redueix al 54,7%. D’aquesta manera, la mitjana és del 59%. La diferència és de nou punts, dada lleugerament superior a la de Catalunya, on és de vuit punts.

D’altra banda, en la resta de franges fins als 50 anys també hi ha aquest contrast en benefici de les dones, tot i que és menys evident. En la població nascuda del 2002 al 2009 hi ha una diferència del 2,5% (un 57,2% de les noies i un 54,7% dels nois han completat la pauta); en els gironins del 1982 al 1991, un 3,5% (el 66,2% de les dones i el 62,7% dels homes estan immunitzats). Finalment, hi ha un 79,3% de dones i un 76,9% d’homes de 40 a 49 anys amb la pauta completa. En aquest cas, la diferència és del 2,4%.

Papers girats en edat avançada

A partir dels 50 anys, però, la tendència es reverteix progressivament i els homes tenen més interès en les vacunes. A la franja de 50 a 59 anys encara hi ha més dones que homes amb la pauta completa però a partir dels 60 la balança es decanta a favor dels homes. També s’ha de dir que la diferència és molt petita en comparació a les franges anteriors i no arriba a l’1%, a excepció de la població de 80 anys o més, en què un 92,1% de dones i un 93,4% d’homes tenen la pauta completa. En tot cas, la mitjana total acaba sent superior en el sexe femení. El 77,6% de dones i el 74,4% d’homes de més de 12 anys tenen la pauta completa.

Deixant de banda el sexe, una altra conclusió que es pot extreure, i que fa temps que preocupa a Salut, és el poc èxit de vacunació entre els joves. La pauta completa en la població de 12 a 19 anys encara no arriba al 60%.

Finalment, respecte a les dades d’ahir, a Girona es van administrar 1.308 dosis entre primers i segons vaccins. La xifra continua sent baixa.

Transmissió a l’alça

D’altra banda, la situació epidemiològica també segueix estancada i el risc de rebrot no acaba de baixar del llindar de 100. Malgrat tot, el que sí que destaca és que la transmissió de la covid-19 (Rt) segueix a l’alça i ahir ja es va situar en 0,83. L’indicador avalua la velocitat de propagació d’una epidèmia i calcula el nombre mitjà de persones infectades per una persona infecciosa. Els positius diaris segueixen per sota de 100.

Augmentenles visites a l’hospital de Blanes

Tenint en compte el descens de casos de covid-19 als hospitals de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, des d’aquesta setmana els pacients no covid-19 que estan ingressats a la Unitat Polivalent d’Observació (UPO) i a l’àrea de crítics d’Urgències dels Hospitals de Blanes i de Calella podran rebre la visita d’un familiar una hora al dia. En aquest sentit es permetrà l’entrada d’un acompanyant per pacient (sempre el mateix) en horari de 13 a 14 h, que haurà de seguir en tot moment les mesures de seguretat establertes com ara la mascareta.